В Октябрьске приняли социально ориентированный бюджет

Руководство Октябрьска прокомментировало недавно принятый бюджет города. Напомним, 13 декабря депутаты гордумы во втором чтении приняли главный финансовый документ муниципалитета на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.
Согласно документу, доходы города в следующем году составят 265,1 млн руб., а расходы - 266,2 млн рублей. При этом в 2017 г. эти показатели равнялись, соответственно, 488,3 и 500, 6 млн рублей.
"В бюджете текущего года на момент его принятия не учтены субсидии из федерального и областного бюджетов, в связи с чем основные показатели 2018 года значительно ниже показателей 2017 года", - объясняет глава города Александра Гожая.
Пока ясность есть только по дорожному строительству. "На прошлой неделе состоялась встреча с министром транспорта, где было озвучено, что Октябрьску, предположительно, будет выделено на ремонт дорог 20 млн рублей, - рассказала глава города. - Горожанам этой суммы явно недостаточно: чтобы отремонтировать только дорогу в районе пос. Первомайск, требуется 47 млн рублей. Будем как-то выходить из ситуации: вести переговоры о выделении дополнительных средств с министерствами, подключим депутатов".
В целом бюджет города получился социально ориентированным. На исполнение социальных обязательств приходится более половины доходной части - порядка 159,2 млн руб. - это содержание учреждений культуры, спорта, молодежной политики, социальное обеспечение населения, содержание образовательных учреждений и т.д.
Предусмотрены средства на реализацию майских указов президента РФ. "Их исполнение для нас - первоочередная задача. Возможности бюджета невелики, но принятые обязательства будут исполнены", - пояснила Александра Гожая.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.