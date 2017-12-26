В Октябрьске приняли социально ориентированный бюджет

Руководство Октябрьска прокомментировало недавно принятый бюджет города. Напомним, 13 декабря депутаты гордумы во втором чтении приняли главный финансовый документ муниципалитета на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

Согласно документу, доходы города в следующем году составят 265,1 млн руб., а расходы - 266,2 млн рублей. При этом в 2017 г. эти показатели равнялись, соответственно, 488,3 и 500, 6 млн рублей.

"В бюджете текущего года на момент его принятия не учтены субсидии из федерального и областного бюджетов, в связи с чем основные показатели 2018 года значительно ниже показателей 2017 года", - объясняет глава города Александра Гожая.

Пока ясность есть только по дорожному строительству. "На прошлой неделе состоялась встреча с министром транспорта, где было озвучено, что Октябрьску, предположительно, будет выделено на ремонт дорог 20 млн рублей, - рассказала глава города. - Горожанам этой суммы явно недостаточно: чтобы отремонтировать только дорогу в районе пос. Первомайск, требуется 47 млн рублей. Будем как-то выходить из ситуации: вести переговоры о выделении дополнительных средств с министерствами, подключим депутатов".

В целом бюджет города получился социально ориентированным. На исполнение социальных обязательств приходится более половины доходной части - порядка 159,2 млн руб. - это содержание учреждений культуры, спорта, молодежной политики, социальное обеспечение населения, содержание образовательных учреждений и т.д.

Предусмотрены средства на реализацию майских указов президента РФ. "Их исполнение для нас - первоочередная задача. Возможности бюджета невелики, но принятые обязательства будут исполнены", - пояснила Александра Гожая.