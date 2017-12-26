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Суды Происшествия

В Самаре осужден мужчина, плативший "прикольными" банкнотами

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор, вынесенный федеральным судьей Светланой Афанасьевой 34-летнему самарцу Александру Свистунову. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества.

Как установил суд, в июне 2017 г. мужчина "купил" у двух самарчанок мобильные телефоны стоимостью 26 тыс. и 55 тыс. рублей. В первый раз он для расчета за приобретенный телефон Huawei Honor 8 выманил женщину на улицу, где в темноте дал ей пятитысячные купюры банка приколов.

Во второй раз он проводил жертву по банкоматам, якобы желая расплатиться безналом, и подвел к "Пятерочке", где женщина могла бы проверить подлинность банкнот. Пока она разговаривала с кассиром, злоумышленник исчез вместе с IPhone 7.

А в начале августа 2017 г. мужчина "расплатился" с продавцом еще одного IPhone 7 все теми же билетами банка приколов вместо 36 тыс. рублей.

Правдивость показаний потерпевших полицейские доказали записями из банкоматов, биллингом от сотовых операторов, хотя Свистунов вину признавал.

В результате с учетом того, что у обвиняемого на иждивении двое несовершеннолетних детей, ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении.

При этом в 2017 г. Свистунов уже был дважды судим: в июне Кировский райсуд за кражу приговорил его к двум с половиной годам условно. Тогда он украл из цеха у бывшего работодателя немецкий акваланг стоимостью 50 тыс. руб., отбойный молоток DWolt за 25 тыс. руб., лебедку Elесtric Wich стоимостью 15 тыс. руб., тепловую пушку "Скарлет" и многое другое на общую сумму 97 тыс. рублей.

В сентябре в Советском райсуде самарец был осужден за грабеж: с использованием тех же игрушечных денег он разжился тремя телефонами. Тогда он признался, раскаялся и получил год и четыре месяца колонии-поселения.

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