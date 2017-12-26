Самарца обвиняют в сбыте марихуаны

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя П. Его подозревают в покушении на сбыт и сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, 18 сентября 2017 года П. возле дома № 175 по ул. Партизанской продал горожанину более 25,77 г марихуаны за 16 тыс. рублей. Оставшуюся часть наркотика — 20,05 г он хранил в своей машине и также собирался продать.
Теперь уголовное дело направлено в Советский районный суд.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?