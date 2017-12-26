Самарца обвиняют в сбыте марихуаны

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя П. Его подозревают в покушении на сбыт и сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, 18 сентября 2017 года П. возле дома № 175 по ул. Партизанской продал горожанину более 25,77 г марихуаны за 16 тыс. рублей. Оставшуюся часть наркотика — 20,05 г он хранил в своей машине и также собирался продать. Теперь уголовное дело направлено в Советский районный суд.