Убийца бил самарца ножом, пока не сломалось лезвие

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении Х. по статье "Убийство", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, 6 октября 2017 г. он пришел к знакомому, где возник конфликт. В результате Х. взял нож и нанес потерпевшему не менее 24 ударов по жизненно важным органам. Во время этого нападавший порезал руки, сломалась рукоятка ножа. Затем Х. переоделся в одежду потерпевшего, выкинул обломок лезвия и скрылся.
Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?