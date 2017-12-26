16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Хворостянском районе на руках у медиков умер девятимесячный ребенок Самарца подозревают в истязании семилетнего сына сожительницы Заведующую детсадом из Самары подозревают в даче взятки за общее покровительство Разнорабочий украл из ангара в Ставропольском районе 1,7 т семечек Пьяная тольяттинка убила собственную мать в ходе бытовой ссоры

Преступления Происшествия

Убийца бил самарца ножом, пока не сломалось лезвие

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 112
Версия для печати

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении Х. по статье "Убийство", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 6 октября 2017 г. он пришел к знакомому, где возник конфликт. В результате Х. взял нож и нанес потерпевшему не менее 24 ударов по жизненно важным органам. Во время этого нападавший порезал руки, сломалась рукоятка ножа. Затем Х. переоделся в одежду потерпевшего, выкинул обломок лезвия и скрылся.

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31