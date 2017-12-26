Убийца бил самарца ножом, пока не сломалось лезвие

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении Х. по статье "Убийство", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 6 октября 2017 г. он пришел к знакомому, где возник конфликт. В результате Х. взял нож и нанес потерпевшему не менее 24 ударов по жизненно важным органам. Во время этого нападавший порезал руки, сломалась рукоятка ножа. Затем Х. переоделся в одежду потерпевшего, выкинул обломок лезвия и скрылся.

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.