Футболист "Крыльев Советов-2" Кирилл Косарев получил вызов в сборную

Нападающий "Крыльев Советов-2" и воспитанник КС-ЦПФ Кирилл Косарев получил вызов в юношескую сборную России (2001 г.р.).

Сборная U-17 под руководством старшего тренера Леонида Аблизина проведет УТС, в рамках которого примет участие в 15-м Международном турнире "Кубок Развития". Турнир пройдет в Минске с 17 по 29 января 2018 года. Кирилл Косарев в этом сезоне провел за вторую команду самарцев 12 игр в зоне "Урал Приволжье", сообщает официальный сайт клуба.