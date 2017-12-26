Самарец, стрелявший в голову полицейскому, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор С., которого обвиняли в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, 23 сентября 2017 г. пьяный С. на балконе своей квартиры на ул. Рыльской выстрелил из пневматической винтовки с оптическим прицелом в одного из полицейских, приехавших по сообщению о стрельбе. Правоохранитель получил черепно-мозговую травму.
Самарец полностью признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке.
В итоге суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!