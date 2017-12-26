Самарец, стрелявший в голову полицейскому, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор С., которого обвиняли в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 23 сентября 2017 г. пьяный С. на балконе своей квартиры на ул. Рыльской выстрелил из пневматической винтовки с оптическим прицелом в одного из полицейских, приехавших по сообщению о стрельбе. Правоохранитель получил черепно-мозговую травму.

Самарец полностью признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.