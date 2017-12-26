Жительница Сызрани, зарезавшая мужа, получила пять с половиной лет колонии

Жительницу Сызрани приговорили в пяти с половиной годам колонии общего режима за причинение мужу тяжких травм, из-за которых он скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как было установлено, в ночь с 26 на 27 мая 2017 г. пьяная женщина в квартире на ул. Гагарина во время ссоры с супругом ударила его кухонным ножом в живот. От полученных тяжких травм мужчина умер в больнице.
Приговор суда, вынесенный женщине, еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!