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Суды Происшествия

Жительница Сызрани, зарезавшая мужа, получила пять с половиной лет колонии

СЫЗРАНЬ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницу Сызрани приговорили в пяти с половиной годам колонии общего режима за причинение мужу тяжких травм, из-за которых он скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как было установлено, в ночь с 26 на 27 мая 2017 г. пьяная женщина в квартире на ул. Гагарина во время ссоры с супругом ударила его кухонным ножом в живот. От полученных тяжких травм мужчина умер в больнице.

Приговор суда, вынесенный женщине, еще не вступил в законную силу.

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