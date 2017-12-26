Жительница Сызрани, зарезавшая мужа, получила пять с половиной лет колонии

Жительницу Сызрани приговорили в пяти с половиной годам колонии общего режима за причинение мужу тяжких травм, из-за которых он скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как было установлено, в ночь с 26 на 27 мая 2017 г. пьяная женщина в квартире на ул. Гагарина во время ссоры с супругом ударила его кухонным ножом в живот. От полученных тяжких травм мужчина умер в больнице.

Приговор суда, вынесенный женщине, еще не вступил в законную силу.