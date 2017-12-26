16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" уверенно переиграл "Купол-Родники" — 93:79 БК "Самара-2" закончил год победой над "ЦСКА-Юниор" - 84:69 Баскетболисты "Самары" выбыли из борьбы за Кубок России БК "Самара-2" во втором матче переиграл "Парму-2" - 100:76 БК "Самара-2" одержал победу над "Пармой-2" - 82:74

Баскетбол Спорт

БК "Самара" уверенно переиграл "Купол-Родники" — 93:79

ИЖЕВСК. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати

Во вторник, 26 декабря, в очередном матче баскетбольной Суперлиги "Самара" на выезде встречалась с ижевским БК "Купол-Родники".

БК "Самара" уверенно переиграл "Купол-Родники" — 93:79 БК "Самара" уверенно переиграл "Купол-Родники" — 93:79
Фото: bcsamara.com

Дебют матча остался за "Самарой". Доминирование Александра Савенкова в "краске" и трехи от Максима Числова и Алексея Голяхова обеспечили самарцам небольшое преимущество — 13:7 после трех сыгранных минут. За две минуты до завершения первого периода гости вели уже "+10" — 19:9 после еще одного дальнего попадания Числова. Но до конца десятиминутки ижевчане успели отыграть ровно половину своего отставания — 23:18 в пользу "Самары".

Попадание Евгения Фидия и "2+1" от Артема Чеваренкова быстро вернули разницу к 10-очковому рубежу. Тот же Фидий и Агасий Тоноян лишь укрепили положение команды: 34:20 на четвертой минуте второго периода. Пара точных трехочковых позволили хозяевам на время остановить рывок самарцев, но против проходов Алексея Голяхова и Алексея Зозулина у них контрмер не нашлось: 45:28 за три минуты до большого перерыва. А супербаззер Голяхова с сиреной на перерыв подытожил полное преимущество "Самары" в первой половине — 55:34.

В третьей десятиминутке перевес "Самары" в какой-то момент достиг 25 очков (64:39 после точного броска Агасия Тонояна). Пару раз хозяева сокращали разницу до 18 очков, но каждый раз на это отвечал Алексей Голяхов — три его трехи подряд не давали ижевчанам и шанса вернуться в игру. И когда на последних секундах периода Алексей вновь бросил издали — мяч хоть и попрыгал по дужке кольца, ни у кого не было никаких сомнений, что с сиреной он опустится точно в цель. Так и случилось — 82:59 перед заключительной четвертью.

Практически весь четвертый период Голяхов провел на скамейке: Игорь Грачев вполне мог себе позволить дать отдохнуть снайперу. Тем более, исход матча сомнений уже не вызывал. Только за две минуты до завершения поединка Алексей вернулся на паркет: исправно работавшее нападение самарцев забарахлило. Хозяева могут занести себе в актив четвертую десятиминутку, которую они завершили в свою пользу, но на общем итоге это никоим образом уже не сказалось. 93:79 — уверенная победа "Самары".

В пятницу, 29 декабря, "Самара" проведет последний матч в уходящем году: в Москве против ЦСКА-2, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

Баскетболисты "Самары" против "Нижнего Новгорода"

Баскетболисты "Самары" против "Нижнего Новгорода"

БК "Самара" vs "Университет-Югру" — 69:55

БК "Самара" vs "Университет-Югру" — 69:55

Первый матч четвертьфинала Кубка России остался за "Нижним Новгородом" vs "Самара" — 86:64

Первый матч четвертьфинала Кубка России остался за "Нижним Новгородом" vs "Самара" — 86:64

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31