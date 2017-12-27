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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Правительство региона и впредь будет оказывать поддержку подразделениям МЧС России"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 декабря, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников экстренных служб с Днем спасателя.

"Решая сложные, ответственные задачи, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф, аварий, вы каждый день оберегаете безопасность, спокойствие, здоровье и жизни наших граждан", - отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что сотрудникам МЧС зачастую приходится работать в сложной обстановке, сопряженной с серьезным риском для жизни. При этом спасатели неизменно проявляют свои лучшие качества - решительность, мужество, героизм, готовность по первому зову, в любую минуту прийти на помощь людям.

"Ваши знания и опыт, умение хладнокровно и точно действовать в экстремальной ситуации заслужили искреннюю признательность жителей губернии, глубочайшее уважение к профессии спасателя, - сказал Дмитрий Азаров. - Региональное правительство и впредь будет оказывать поддержку в решении задач, стоящих перед подразделениями МЧС России".

Глава региона выразил искреннюю признательность сотрудникам ГУ МЧС по Самарской области за самоотверженный труд, мастерство и выдержку при выполнении служебного долга.

"Хотелось бы, чтобы слова благодарности вы слышали не только по праздникам, но и каждый день - от простых людей, которых вы защищаете и ради спокойствия которых трудитесь", - обратился Дмитрий Азаров к спасателям. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества. 

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