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Общество

Самарскому Деду Морозу будет ярко и жарко

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 декабря в Самаре на пл. Куйбышева открыла двери Усадьба самарского Деда Мороза. Светом, теплом и праздничной иллюминацией избу и подворье сказочного волшебника обеспечила АО "Самарская сетевая компания".

Официальный старт предновогодним гуляниям в столице региона дал Дед Мороз России из Великого Устюга. 18 декабря он зажег более 1200 огней на главной самарской елке, которые получили электроэнергию от двух новых подстанций АО "ССК".

Современные, технологичные энергообъекты мощностью 630 кВА каждая, установленные в скверах на пл. Куйбышева, питают четыре распределительных шкафа, которые, в свою очередь, выдают напряжение на все временные объекты, выстроенные на самой большой площади Европы. Самый масштабный из них, комплекс "В гостях у Деда Мороза", потребляет мощность 120 кВт, которая идет на освещение, отопление и праздничную иллюминацию сказочной избы и подворья.

Также ССК обеспечит светом и теплом многочисленные торговые павильоны, которые развернутся на пл. Куйбышева в преддверии Нового года.

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