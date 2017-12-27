Самарец задержан за кражу кошелька у посетителя кафе

Житель Самары обратился в полицию с заявлением о том, что несколькими днями ранее из кармана его куртки пропал кошелек. 49-летний мужчина рассказал, что в портмоне находились денежные средства в сумме 12 тыс. рублей.
Пропажа обнаружилась после того, как он вернулся домой после посещения одного из увеселительных заведений, расположенных на ул. Зои Космодемьянской. В ходе разговора с участковыми уполномоченными полиции мужчина подтвердил, что на некоторое время оставлял свое имущество без присмотра.
В ходе работы полицейские пообщались с персоналом кафе, выяснили данные о некоторых из посетителей. В итоге появились основания полагать, что кошелек потерпевшего действительно был украден.
Также сотрудники органов внутренних дел установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее попадавший в поле зрения участковых уполномоченных полиции 26-летний житель Промышленного района. Подозреваемого задержали. Мужчина признался в краже и рассказал, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?