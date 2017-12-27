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Преступления Происшествия

Самарец задержан за кражу кошелька у посетителя кафе

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары обратился в полицию с заявлением о том, что несколькими днями ранее из кармана его куртки пропал кошелек. 49-летний мужчина рассказал, что в портмоне находились денежные средства в сумме 12 тыс. рублей.

Пропажа обнаружилась после того, как он вернулся домой после посещения одного из увеселительных заведений, расположенных на ул. Зои Космодемьянской. В ходе разговора с участковыми уполномоченными полиции мужчина подтвердил, что на некоторое время оставлял свое имущество без присмотра.

В ходе работы полицейские пообщались с персоналом кафе, выяснили данные о некоторых из посетителей. В итоге появились основания полагать, что кошелек потерпевшего действительно был украден.

Также сотрудники органов внутренних дел установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее попадавший в поле зрения участковых уполномоченных полиции 26-летний житель Промышленного района. Подозреваемого задержали. Мужчина признался в краже и рассказал, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк. 

 

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