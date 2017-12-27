В историческом центре Самары произошел пожар на ул. Крупской

Во вторник, 26 декабря, в 12:59 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании кровли здания на ул. Крупской в Самарском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В тушении пожара, площадь которого составила 5 кв. м, участвовали 15 человек, использовалось пять единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 13:26. В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.