Как помочь своему бизнесу выйти в Сеть

Вы решили начать свой бизнес. Определили, в каком направлении будете работать, зарегистрировали ИП. Закупили товары или наладили собственное производство. И даже, может быть, арендовали помещение. А клиентов нет или поток их совсем невелик.

Потратив весь начальный капитал на открытие, вряд ли начинающий предприниматель найдет средства на создание собственного сайта. Но при этом все понимают, что на первое место среди средств коммуникаций уже давно вышел Интернет. Без продвижения в Сети стать известным или хотя бы чуть-чуть заметным на фоне конкурентов сегодня просто невозможно.

И здесь на помощь приходят соцсети. Можно создать группу в ВK или в Facebook и, став самому себе маркетологом, привлекать людей, наполнять "стену" контентом и вести переписку с пользователями. Но тогда придется либо самому стать SMM-специалистом, либо принять его на работу. Но есть более простой и эффективный инструмент: электронные доски бесплатных объявлений. Они имеют более широкий охват потребителей, причем непосредственно заинтересованных в поиске того или иного товара. А значит и вероятность, что клиенты вас найдут, существенно возрастает.

Вещи — тоже валюта, или как устроить себе онлайн-дресскроссинг В последнее время в Самаре стало модным устраивать своп-вечеринки или дресскроссинги, на которых можно обменяться вещами. Это очень удобно. Допустим, купили вы туфли, но оказалось, что они не подошли вам по размеру — при быстрой ходьбе пятка предательски выскальзывает! Носить такую обувь едва ли получится, а обратно в магазин ее уже не примут.

Так, сервис "Исковик" все объявления, в том числе и от юридических лиц, размещает бесплатно. Сайт доступен как для малых предпринимателей, так и для тех, кто достиг определенных высот и ищет новые рынки сбыта. Лимита по размещаемым объявлениям здесь нет. Иными словами, можно разместить огромное количество объявлений, и это очень удобно для компаний, занимающихся изготовлением разного вида продукции. Если ассортимент товаров достаточно широк, то можно применить и автоматическую загрузку объявлений.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица на "Исковике" могут создать специальный личный кабинет, где возможности размещения большого массива объявлений существенно упрощены. Ручного набора не потребуется, с помощью службы техподдержки сайта можно загрузить полностью базы из 1С, Битрикс или других программ. Кроме того, личный кабинет юрлица позволяет проводить массовое редактирование уже размещенных объявлений, например, если вы решите устроить предновогоднюю распродажу или распродаете остатки склада. Одно нажатие - и в нескольких десятках или даже сотнях объявлений появится уведомление о скидках.

И главное преимущество, которое представляет "Исковик" , - не нужно ждать звонков от потенциальных клиентов. Работающий на сервисе функционал "желаний" позволяет сразу найти покупателя на ваш товар. Например, разместив на сайте перечень смартфонов или аксессуаров к ним, вы сможете моментально увидеть, кто уже выразил желание купить данные модели. Уведомление о тех, кто размещал схожие заказы, придет в виде SMS или на электронную почту. Вам остается только позвонить и обговорить с покупателем детали сделки.