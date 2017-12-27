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Из-за нарушений при строительстве развязки в Тольятти приостановили работу школы

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 26 декабря в Тольятти была зафиксирована сильная вибрация стен и оконных конструкций в школе №14, находящейся рядом с местом строительства транспортной развязки на 974-м километре дороги М-5 "Урал".

Фото: пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

По этому поводу было собрано оперативное совещание, в котором приняли участие главный инженер ФКУ "Поволжуправтодор" Баянслу Искиндирова и другие ответственные сотрудники управления, глава города Сергей Анташев, представители образовательного учреждения, правоохранительных органов, силовых структур и надзорных инстанций.

Как сообщает сайт "Поволжуправтодора", выяснилось: вибрация была связана с тем, что рабочие, строящие развязку, производили погружение обсадной трубы диаметром 1 м на 15-метровую глубину с применением вибропогружателя. Работы проводились мостоотрядом №20 филиала АО "Волгомост". По окончании погружения вибрация прекратилась.

Как пояснил представитель строительной организации, старший прораб Валерий Пономарев, применение данной технологии допустимо в жилой зоне. При этом возможно ощущение вибрации в зданиях и сооружениях, но оно не сопряжено с риском нарушения конструкций.

По результатам служебного расследования, проведенного незамедлительно ФКУ "Поволжуправтодор", выяснилось, что подрядной организацией был нарушен метод выполнения работ. В связи с этим заказчик выдал подрядчику предписание о производстве работ в строгом соответствии с проектом.

Представители ФКУ "Поволжуправтодор" представят в прокуратуру Комсомольского района Тольятти и администрацию города договоры с подрядной организацией о выполнении работ по строительству транспортной развязки на автодороге М-5 "Урал", а также информацию по факту случившегося.

Участники совещания провели комиссионный обход здания, побеседовали с руководством школы. При визуальном осмотре никаких конструктивных нарушений выявлено не было.

По результатам совещания руководству школы было дано поручение приостановить учебный процесс до 9 января 2018 года. При этом все каникулярные мероприятия с учащимися в рамках воспитательной работы будут организованы вне помещения школы.

Директору школы поручено незамедлительно сообщать о возможных изменениях в строительных конструкциях здания. Департаменту градостроительной деятельности администрации поручено организовать ежедневный осмотр конструкций здания, в том числе в период каникул.

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