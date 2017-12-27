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Строительство Строительство и недвижимость

Две сотни обманутых дольщиков дома №10 по ул. Тухачевского в Самаре получили ключи от квартир

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 декабря, одним долгостроем на карте города стало меньше — жильцы дома № 10 по ул. Тухачевского получили ключи от своих квартир. И хотя до новоселья пока далеко (сначала предстоит сделать ремонт и обставить квартиры мебелью), главное, что дом, строительство которого началось в далеком 2003 году, наконец-то сдан.

Две сотни обманутых дольщиков дома №10 по ул. Тухачевского в Самаре получили ключи от квартир Две сотни обманутых дольщиков дома №10 по ул. Тухачевского в Самаре получили ключи от квартир
Фото: Андрей Савельев

Напомним, дома №10 и №18 на ул. Тухачевского начинало строить ООО "Проспект-Инвестстрой", но строительство так и не началось.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря поддержке региональных и городских властей — для объекта был найден новый застройщик. Им стала ООО "Промбезопасность". В 2013 г. компания заключила соглашение о достройке сразу трех проблемных долгостроев — на 5-й просеке (дом сдан в 2015 г.) и на ул. Тухачевского, дома 10 и 18. Задача перед строителями стояла непростая — ведь, как признаются сами застройщики, переделывать всегда сложнее, чем строить заново.

"Проект домов № 10 и № 18 разрабатывался в 2000-е годы, с тех пор многие строительные требования и нормативы изменились. Поэтому нам пришлось корректировать оба проекта и заново проходить государственную экспертизу. В результате пришлось реализовать большой объем компенсационных мероприятий, это серьезная работа", — рассказал генеральный директор ООО "Промбезопасность" Вадим Кибардин.

Он пояснил, что помимо организационных и правовых вопросов строителям пришлось проводить серьезную психотерапевтическую работу с обманутыми дольщиками.

"К нам приходили отчаявшиеся люди, потерявшие надежду, которые уже не верили, что их дом достроят. Было непросто развеять их опасения. Но мы сделали свою работу, и следующий дом, на ул. Тухачевского, 18, тоже закончим — планируем сдать в конце следующего года", — заверил он.

Застройщик отмечает — без помощи региональных властей решить вопрос с достройкой проблемных домов было бы невозможно.

Как рассказал руководитель департамента госуслуг и надзора в сфере строительства областного министерства строительства Сергей Абрамович, для завершения строительства дома потребовался комплекс мер, которого хватило бы на целый бюрократический роман. Чтобы сделать возможным привлечение нового застройщика — пришлось скорректировать нормативно-правовую базу. После возникновения сложностей с оформлением земельного участка — потребовалось провести дополнительные инженерные изыскания и заново пройти государственную экспертизу проекта.

"Мы максимально работали над снятием административных барьеров для застройщика, предусмотрели комплекс мер поддержки для минимизации его расходов — таких, например, как уплата процентных ставок по кредиту, снижение финансовой нагрузки при подключении к инженерным сетям…", — пояснил Сергей Абрамович.

И вот — реальный результат: вчера 211 обманутых дольщиков дома № 10 по ул. Тухачевского получили ключи от долгожданных квартир.

"Мы очень рады, что дом наконец-то сдали, что мы будем жить в своей новой просторной квартире с большой кухней и балконом! Мы очень благодарны властям и застройщику, слаженная работа которых помогла счастливо разрешить нашу проблему!", — поделилась эмоциями дольщица Ольга Бобырь, которая ждала квартиру с 2004 года.

Впрочем, работа с этим проблемным объектом еще не закончена: 25 дольщиков ждут свои квартиры в доме № 18 — его недостроенные пока стены видны из окон счастливых новоселов. Однако строительные работы ведутся без отставания от графика и застройщик уверяет, что они будут закончены уже через год.

Кроме того, на совещании с Дмитрием Азаровым в конце ноября стало известно, что при формировании реестра дольщиков объекта в него не вошло 103 человека. Новый застройщик согласен взять на себя удовлетворение прав дольщиков, не вошедших в реестр. Для этого разработан ряд компенсационных мер.

На территории муниципалитета надо принять акт, позволяющий минимизировать арендную плату — глава региона отдельно подчеркнул необходимость такой меры. Также нужно предоставить инвестору компенсационный участок земли. Такой участок площадью 6,6 тыс. кв. м уже найден, у него есть кадастровый номер. Теперь нужно, чтобы мэрия включила его в список компенсационных, минстрой уже направил в муниципалитет соответствующее письмо. Это позволит решить вопрос с удовлетворением прав дольщиков объекта, не вошедших в первоначальный список.

"Мы сейчас уточняем этот список, чтобы исключить возможность недобросовестных сделок. Мы рассматриваем возможность удовлетворить права этих людей как в доме № 18 по ул. Тухачевского, так и на других объектах", — поясняет Сергей Абрамович.

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