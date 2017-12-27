Вечером 27 декабря в Самаре ограничат движение на ул. Ново-Садовой

Вечером в среду, 27 декабря, будет ограничено движение на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага, сообщает министерство транспорта Самарской области.

Так, с 21:00 "до завершения аварийно-восстановительных работ ООО "СКС" будет закрыто несколько полос движения по направлению "из города".

В пресс-службе СКС пояснили, что ремонтно-восстановительные работы будут вестись в связи со скрытой утечкой на водоводе.

"Из-за утечки начал образовываться провал, но ни о какой аварийной ситуации речи не идет", — пояснили в компании, добавив, что отключений водоснабжения не планируется.

Пока сроки завершения работ в СКС не называют.