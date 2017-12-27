Самарца отправили в колонию за глупую кражу ноутбука

В Советском районном суде Самары вынесли приговор 23-летнему Александру Романычеву, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за кражи и мошенничества.

Напомним, молодой человек выносил все ценное из квартир, которые арендовал на месяц, потом присвоил видеоняню и чужой планшетный компьютер.

А 26 июля 2017 г. он якобы хотел купить MacBook, взял его домой, чтобы "протестить", и не вернул. На руках у хозяина техники, правда, осталась копия паспорта Романычева, так что полицейские вышли на рецидивиста довольно быстро.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, Романычева признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск хозяина MacBook о возмещении ему 20 тыс. руб. за утраченную технику.