Самарца отправили в колонию за глупую кражу ноутбука

В Советском районном суде Самары вынесли приговор 23-летнему Александру Романычеву, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за кражи и мошенничества.
Напомним, молодой человек выносил все ценное из квартир, которые арендовал на месяц, потом присвоил видеоняню и чужой планшетный компьютер.
А 26 июля 2017 г. он якобы хотел купить MacBook, взял его домой, чтобы "протестить", и не вернул. На руках у хозяина техники, правда, осталась копия паспорта Романычева, так что полицейские вышли на рецидивиста довольно быстро.
Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, Романычева признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск хозяина MacBook о возмещении ему 20 тыс. руб. за утраченную технику.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?