"Био-Тон" купил у американской компании комбикормовый завод в Безенчуке

Американская компания Cargil и Агрохолдинг "Био-Тон" завершили сделку по продаже активов по производству и хранению кормов в пос. Безенчук, сообщает сайт cargill.ru.

Как отмечает портал, "Био-Тон" в рамках собственной программы инвестирования в объекты инфраструктуры планирует развивать в первую очередь мощности по приемке, подработке и хранению продукции растениеводства собственного производства. Цели предприятия — планомерное увеличение производства и рост доли компании на рынке пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои, гороха в ПФО, отгрузка продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, Cargill остановил производство на заводе "Провими-Самара", выпускавшем комбикорма под торговой маркой Purina, и выставил предприятие на продажу. Стоимость продажи в компании не назвали, но, по информации источника, знакомого с ситуацией, продавец запросил за завод $2 млн.