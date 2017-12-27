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АПК и пищепром Экономика и бизнес

"Био-Тон" купил у американской компании комбикормовый завод в Безенчуке

БЕЗЕНЧУК. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Американская компания Cargil и Агрохолдинг "Био-Тон" завершили сделку по продаже активов по производству и хранению кормов в пос. Безенчук, сообщает сайт cargill.ru.

Как отмечает портал, "Био-Тон" в рамках собственной программы инвестирования в объекты инфраструктуры планирует развивать в первую очередь мощности по приемке, подработке и хранению продукции растениеводства собственного производства. Цели предприятия — планомерное увеличение производства и  рост доли компании на рынке пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои, гороха в ПФО, отгрузка продукции в страны ближнего и дальнего  зарубежья.

Напомним, Cargill остановил производство на заводе "Провими-Самара", выпускавшем комбикорма под торговой маркой Purina, и выставил предприятие на продажу. Стоимость продажи в компании не назвали, но, по информации источника, знакомого с ситуацией, продавец запросил за завод $2 млн.

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