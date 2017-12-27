"Био-Тон" купил у американской компании комбикормовый завод в Безенчуке

Американская компания Cargil и Агрохолдинг "Био-Тон" завершили сделку по продаже активов по производству и хранению кормов в пос. Безенчук, сообщает сайт cargill.ru.
Как отмечает портал, "Био-Тон" в рамках собственной программы инвестирования в объекты инфраструктуры планирует развивать в первую очередь мощности по приемке, подработке и хранению продукции растениеводства собственного производства. Цели предприятия — планомерное увеличение производства и рост доли компании на рынке пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои, гороха в ПФО, отгрузка продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Напомним, Cargill остановил производство на заводе "Провими-Самара", выпускавшем комбикорма под торговой маркой Purina, и выставил предприятие на продажу. Стоимость продажи в компании не назвали, но, по информации источника, знакомого с ситуацией, продавец запросил за завод $2 млн.
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !