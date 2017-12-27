Самарские уголовники вновь отправились в колонию за телефонные мошенничества

Самарские уголовники, не проведшие и месяца на свободе, вновь попали за решетку. В Советском районном суде вынесли обвинительный приговор Алексею Руслякову и Дмитрию Миронову, которые "разводили" москвичей, отбывая сроки в самарских исправительных учреждениях.

Напомним, им вменяли пять эпизодов телефонных мошенничеств: обманув двух столичных пенсионеров, самарские зэки "заработали" 157 тыс. рублей. А могли в общей сложности получить 577 тыс. руб., если бы все их жертвы "повелись на развод". И это только те случаи, что задокументировали сотрудники ГСУ областного ГУ МВД. Сколько мошенничеств совершается через самарские колонии на самом деле, остается только догадываться.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда, и Русляков, и Миронов признаны виновными. Руслякова приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы, Миронова — к двум годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших. С Руслякова постановили взыскать 100 тыс. рублей. Вот только реально ли получить деньги с зэка — большой вопрос.