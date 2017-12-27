16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержанного в Тольятти члена "ИГИЛ" в Таджикистане приговорили к 20 годам тюрьмы Полицейские возбудили более 70 уголовных дел в связи с деятельностью группировки фальшивомонетчиков Экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой продлили домашний арест до апреля и не разрешили гулять Московская турфирма "кинула" самарцев на деньги незадолго до Нового года В Тольятти возле УСК "Олимп" вскрыли Mercedes и забрали почти 2 млн рублей

Происшествия

Самарскую фирму оштрафовали на миллион за предложение взятки полицейскому

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 109
Версия для печати

Мировой судья участка № 30 Ленинского района Самары обязал выплатить штраф 1 млн руб. фирму ООО "СТРОЙПАК". Организацию признали виновной по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, представитель компании предложил полицейскому 5 тыс. руб. за прекращение проверки и несоставление протокола в связи с незаконным использованием чужого товарного знака.

После этого инцидента "СТРОЙПАК" ждала прокурорская проверка и административное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

Al Al 25 декабря 2017 14:35 Рядом с Кинелем в мусорном баке нашли собаку-поводыря

Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.

Татьяна Янина 22 декабря 2017 08:46 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

"Несчастный случай"?

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:39 Экс-доцента СамГМУ приговорили к четырем годам в колонии и штрафу за получение взяток от студентов

15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?

Фото на сайте

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31