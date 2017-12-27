Самарскую фирму оштрафовали на миллион за предложение взятки полицейскому

Мировой судья участка № 30 Ленинского района Самары обязал выплатить штраф 1 млн руб. фирму ООО "СТРОЙПАК". Организацию признали виновной по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, представитель компании предложил полицейскому 5 тыс. руб. за прекращение проверки и несоставление протокола в связи с незаконным использованием чужого товарного знака.
После этого инцидента "СТРОЙПАК" ждала прокурорская проверка и административное дело.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?