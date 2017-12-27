Самарскую фирму оштрафовали на миллион за предложение взятки полицейскому

Мировой судья участка № 30 Ленинского района Самары обязал выплатить штраф 1 млн руб. фирму ООО "СТРОЙПАК". Организацию признали виновной по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, представитель компании предложил полицейскому 5 тыс. руб. за прекращение проверки и несоставление протокола в связи с незаконным использованием чужого товарного знака.

После этого инцидента "СТРОЙПАК" ждала прокурорская проверка и административное дело.