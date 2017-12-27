В Самаре судят сообщника автовора, стоявшего на стреме, пока его товарищ вскрывал машины

Елмину Алиеву 30 лет, он уже имеет судимости за уклонение от уплаты алиментов и покушение на кражу. Недавно он вновь предстал перед судом по обвинению в двух кражах автомобилей общей стоимостью 644 тыс. рублей.
Чтобы забрать чужие "Лады", Алиев и его знакомый в Самарскую область приезжали из Бугуруслана на попутках.
По версии следствия, Алиев причастен к краже Lada Granta, совершенной 15 ноября 2016 г., и к исчезновению Lada Kalina 1 февраля 2017 года. Обе машины были украдены в Кировском районе. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Следователям удалось выйти на Алиева и даже "расколоть" его. Мужчина признался, что он участвовал в обоих преступлениях, но машины не вскрывал — лишь стоял на стреме, чтобы вовремя предупредить сообщника, если что-то пойдет не так.
Имя своего приятеля Алиев назвать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя, своих супругов и близких родственников. Однако именно этот "неизвестный" обладал навыками по вскрытию машины, выбирал подходящую, потом перегонял ее куда-то и распоряжался ею по своему усмотрению. Кстати, по словам Алиева, его сообщник так и не заплатил ему за труды.
Сейчас уголовное дело Елмина Алиева рассматривают в Кировском районном суде. Мужчине грозит крупный штраф, принудительные работы либо до шести лет лишения свободы.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!