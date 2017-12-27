В Самаре судят сообщника автовора, стоявшего на стреме, пока его товарищ вскрывал машины

Елмину Алиеву 30 лет, он уже имеет судимости за уклонение от уплаты алиментов и покушение на кражу. Недавно он вновь предстал перед судом по обвинению в двух кражах автомобилей общей стоимостью 644 тыс. рублей.

Чтобы забрать чужие "Лады", Алиев и его знакомый в Самарскую область приезжали из Бугуруслана на попутках.

По версии следствия, Алиев причастен к краже Lada Granta, совершенной 15 ноября 2016 г., и к исчезновению Lada Kalina 1 февраля 2017 года. Обе машины были украдены в Кировском районе. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Следователям удалось выйти на Алиева и даже "расколоть" его. Мужчина признался, что он участвовал в обоих преступлениях, но машины не вскрывал — лишь стоял на стреме, чтобы вовремя предупредить сообщника, если что-то пойдет не так.

Имя своего приятеля Алиев назвать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя, своих супругов и близких родственников. Однако именно этот "неизвестный" обладал навыками по вскрытию машины, выбирал подходящую, потом перегонял ее куда-то и распоряжался ею по своему усмотрению. Кстати, по словам Алиева, его сообщник так и не заплатил ему за труды.

Сейчас уголовное дело Елмина Алиева рассматривают в Кировском районном суде. Мужчине грозит крупный штраф, принудительные работы либо до шести лет лишения свободы.