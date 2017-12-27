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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В пик новогодних празднований Ростелеком снимает все ограничения в пакетах минут "Твоя страна"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Макрорегиональный филиал "Волга" компании "Ростелеком" в рамках новогодней акции обнуляет 31 декабря и 1 января стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500". Пользователи пакетов могут бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране* без ограничений по продолжительности разговоров.

"Это бесценно - пообщаться накануне Нового года и в самый пик его празднования с родственниками, друзьями и просто знакомыми. Поэтому мы снимаем все ограничения для пользователей популярных в Поволжье пакетов минут "Твоя страна". Звоните с домашнего телефона на любые номера, стационарные и мобильные, в пределах домашнего региона и по всей России. Общайтесь без оглядки на время. И пусть ваш голос услышат родные и близкие, даже если они живут за тысячи километров от вас", - отметил Антон Назаровский, заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом.

Пакеты минут "Твоя страна" позволяют звонить через "восьмерку" по домашнему телефону как можно больше, но при этом не переплачивать за связь. "Твоя страна 200" включает 100 минут в месяц местных соединений и 100 минут в месяц соединений на любые номера - стационарные и мобильные - по всей России. Стоимость пакета - 75 рублей в месяц. В пакете "Твоя страна 500" за 150 рублей в месяц - 250 минут в месяц местных соединений и столько же минут для звонков по России.

Домашний телефон - это надежное и доступное средство для комфортного общения на расстоянии. Простота подключения, выгодные тарифы под различные запросы клиентов, возможность экономить на звонках по всей России - это хороший повод установить стационарный телефон дома и пополнить ряды абонентов, предпочитающих стабильную и недорогую связь.

Пакеты минут "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500" доступны для абонентов повременной системы оплаты местной телефонной связи. Подать заявку на подключение можно по телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания клиентов компании "Ростелеком".

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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