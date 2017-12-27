В пик новогодних празднований Ростелеком снимает все ограничения в пакетах минут "Твоя страна"

Макрорегиональный филиал "Волга" компании "Ростелеком" в рамках новогодней акции обнуляет 31 декабря и 1 января стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500". Пользователи пакетов могут бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране* без ограничений по продолжительности разговоров.

"Это бесценно - пообщаться накануне Нового года и в самый пик его празднования с родственниками, друзьями и просто знакомыми. Поэтому мы снимаем все ограничения для пользователей популярных в Поволжье пакетов минут "Твоя страна". Звоните с домашнего телефона на любые номера, стационарные и мобильные, в пределах домашнего региона и по всей России. Общайтесь без оглядки на время. И пусть ваш голос услышат родные и близкие, даже если они живут за тысячи километров от вас", - отметил Антон Назаровский, заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" компании "Ростелеком" - директор по работе с массовым сегментом.

Пакеты минут "Твоя страна" позволяют звонить через "восьмерку" по домашнему телефону как можно больше, но при этом не переплачивать за связь. "Твоя страна 200" включает 100 минут в месяц местных соединений и 100 минут в месяц соединений на любые номера - стационарные и мобильные - по всей России. Стоимость пакета - 75 рублей в месяц. В пакете "Твоя страна 500" за 150 рублей в месяц - 250 минут в месяц местных соединений и столько же минут для звонков по России.

Домашний телефон - это надежное и доступное средство для комфортного общения на расстоянии. Простота подключения, выгодные тарифы под различные запросы клиентов, возможность экономить на звонках по всей России - это хороший повод установить стационарный телефон дома и пополнить ряды абонентов, предпочитающих стабильную и недорогую связь.

Пакеты минут "Твоя страна 200" и "Твоя страна 500" доступны для абонентов повременной системы оплаты местной телефонной связи. Подать заявку на подключение можно по телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания клиентов компании "Ростелеком".