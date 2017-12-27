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Преступления Происшествия

Полицейские возбудили более 70 уголовных дел в связи с деятельностью группировки фальшивомонетчиков

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудила более 70 уголовных дел по фактам сбыта фальшивых денег, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Сотрудниками ГУ ЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, УЭБиПК МВД по Республике Татарстан, УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области пресекли противоправную деятельность межрегиональной этнической группы, участников которой подозревают в изготовлении и сбыте поддельных денег.

Правоохранители получили сведения о структуре группировки, организаторах и активных участниках, а также каналах сбыта фальшивок номиналом 5000 и 1000 рублей, 100-долларовых банкнот США в 11 регионах России.

Во время обысков были изъяты компьютерное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных купюр, а также поддельные рубли и доллары. 10 активных участников группы задержаны и заключены под стражу.

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