Полицейские возбудили более 70 уголовных дел в связи с деятельностью группировки фальшивомонетчиков

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудила более 70 уголовных дел по фактам сбыта фальшивых денег, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Сотрудниками ГУ ЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области, УЭБиПК МВД по Республике Татарстан, УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области пресекли противоправную деятельность межрегиональной этнической группы, участников которой подозревают в изготовлении и сбыте поддельных денег.

Правоохранители получили сведения о структуре группировки, организаторах и активных участниках, а также каналах сбыта фальшивок номиналом 5000 и 1000 рублей, 100-долларовых банкнот США в 11 регионах России.

Во время обысков были изъяты компьютерное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных купюр, а также поддельные рубли и доллары. 10 активных участников группы задержаны и заключены под стражу.