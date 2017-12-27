Житель Безенчукского района топором разбил окна в доме матери

В Безенчукском районе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратилась 57-летняя местная жительница. По версии следствия, ее ранее судимый сын, злоупотребляющий спиртным и ведущий асоциальный образ жизни, повредил 11 стеклопакетов в доме женщины пос. Новомихайловка стоимостью более 19 тыс. рублей.
Как выяснилось, в день происшествия заявительница не пустила пьяного сына в свой дом и, боясь скандала, ушла к знакомой. По словам очевидцев, после этого мужчина топором разбил окна в ее доме.
Подозреваемого задержали, он признал вину.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?