Житель Безенчукского района топором разбил окна в доме матери

В Безенчукском районе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась 57-летняя местная жительница. По версии следствия, ее ранее судимый сын, злоупотребляющий спиртным и ведущий асоциальный образ жизни, повредил 11 стеклопакетов в доме женщины пос. Новомихайловка стоимостью более 19 тыс. рублей.

Как выяснилось, в день происшествия заявительница не пустила пьяного сына в свой дом и, боясь скандала, ушла к знакомой. По словам очевидцев, после этого мужчина топором разбил окна в ее доме.

Подозреваемого задержали, он признал вину.