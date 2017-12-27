Двух мужчин обвиняют в обмане пенсионеров в Хворостянском районе

В Хворостянском районе закончено расследование уголовного дела двух жителей Самары, подозреваемых в восьми эпизодах мошенничества в отношении престарелых граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в августе 2017 г. мужчины 29 и 35 лет приезжали в населенные пункты района, представлялись работниками газовой службы и убеждали одиноких пенсионеров, что им нужно установить сигнализатор утечки природного газа. Лжегазовики уверяли жертв, что в их домах есть утечка газа, а установка сигнализатора является обязательной. А если пенсионеры откажутся, то потом им придется заплатить за установку гораздо больше, потому что якобы пока действует скидка. Пожилые люди соглашались, а обвиняемые устанавливали в их домах неисправное оборудование и получали с потерпевших деньги.

В результате восьми жителям района был причинен ущерб около 100 тыс. рублей. По статье "Мошенничество" возбудили уголовные дела.

Теперь дело направлено в суд для рассмотрения. Но полицейские продолжают проверять обвиняемых на причастность к аналогичным преступлениям, которые могли быть совершены в других районах области.