Задержанного в Тольятти члена "ИГИЛ" в Таджикистане приговорили к 20 годам тюрьмы

Задержанного в Тольятти члена запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ" Умара Мирзоева в Таджикистане приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает tjinform.com.
26-летний Мирзоев был признан виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, наемничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывам к свержению конституционного строя в Таджикистане.
Умар Мирзоев вступил в ряды "ИГ" в 2014 г., находясь в Тольятти. Спустя год по поручению этой террористической организации начал создавать ее "таджикскую" ячейку. Как было сказано в суде, Умар Мирзоев в 2015 г. направил четырех трудовых мигрантов - новоиспеченных членов "ИГ" - для совершения терактов в Таджикистан. Все четверо были задержаны и в ноябре 2016 г. приговорены к длительным тюремным срокам.
Следствие также выявило, что Умар Мирзоев под разными именами через социальные сети и радио Zello агитировал за "ИГ".
В начале года он был задержан в Тольятти и депортирован в Таджикистан.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?