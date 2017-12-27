Задержанного в Тольятти члена "ИГИЛ" в Таджикистане приговорили к 20 годам тюрьмы

Задержанного в Тольятти члена запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ" Умара Мирзоева в Таджикистане приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает tjinform.com.

26-летний Мирзоев был признан виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, наемничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывам к свержению конституционного строя в Таджикистане.

Умар Мирзоев вступил в ряды "ИГ" в 2014 г., находясь в Тольятти. Спустя год по поручению этой террористической организации начал создавать ее "таджикскую" ячейку. Как было сказано в суде, Умар Мирзоев в 2015 г. направил четырех трудовых мигрантов - новоиспеченных членов "ИГ" - для совершения терактов в Таджикистан. Все четверо были задержаны и в ноябре 2016 г. приговорены к длительным тюремным срокам.

Следствие также выявило, что Умар Мирзоев под разными именами через социальные сети и радио Zello агитировал за "ИГ".

В начале года он был задержан в Тольятти и депортирован в Таджикистан.