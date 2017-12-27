В связи с растратой в детской школе искусств в Октябрьске возбуждено уголовное дело

В Октябрьске возбуждено уголовное дело по факту растраты денег, поступивших в качестве пожертвований в детскую школу искусств №2. Об этом сообщает прокуратура города.

По версии правоохранителей, должностные лица школы искусств за 2016 г. и девять месяцев 2017 г. незаконно растратили около 116 тыс. руб. добровольных пожертвований родителей учеников.