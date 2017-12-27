В связи с растратой в детской школе искусств в Октябрьске возбуждено уголовное дело

В Октябрьске возбуждено уголовное дело по факту растраты денег, поступивших в качестве пожертвований в детскую школу искусств №2. Об этом сообщает прокуратура города.
По версии правоохранителей, должностные лица школы искусств за 2016 г. и девять месяцев 2017 г. незаконно растратили около 116 тыс. руб. добровольных пожертвований родителей учеников.
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Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?