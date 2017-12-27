Никита Филатов покинул "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" обменял нападающего Никиту Филатова в нижнекамский "Нефтехимик" на денежную компенсацию.

За "Ладу" Филатов за два сезона сыграл в 80 матчах, в которых набрал 47 (22+25) очков. В нынешнем чемпионате на его счету 23 игры и семь (3+4) баллов, сообщает официальный сайт клуба.