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Хоккей Спорт

Капитан ЦСК ВВС перешел в ХК "Адмирал"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В составе хоккейного клуба ЦСК ВВС произошло изменение. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с капитаном команды Денисом Ковалевым.

Фото: cskvvs-samara.ru

В сезоне 2017/2018 23-летний нападающий провел в составе "летчиков" 27 матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи.

Новым клубом Дениса Ковалева стал "Адмирал" из Владивостока, который выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.

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