Капитан ЦСК ВВС перешел в ХК "Адмирал"

В составе хоккейного клуба ЦСК ВВС произошло изменение. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с капитаном команды Денисом Ковалевым.
В сезоне 2017/2018 23-летний нападающий провел в составе "летчиков" 27 матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи.
Новым клубом Дениса Ковалева стал "Адмирал" из Владивостока, который выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы