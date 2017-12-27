Капитан ЦСК ВВС перешел в ХК "Адмирал"

В составе хоккейного клуба ЦСК ВВС произошло изменение. По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с капитаном команды Денисом Ковалевым.

В сезоне 2017/2018 23-летний нападающий провел в составе "летчиков" 27 матчей, забросил шесть шайб и отдал три голевые передачи.

Новым клубом Дениса Ковалева стал "Адмирал" из Владивостока, который выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт клуба.