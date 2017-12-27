Большеглушицкий район отгрузил товаров на 10 млрд рублей

В понедельник, 25 декабря, глава Большеглушицкого района Александр Грибеник отчитался о работе районной администрации в 2017 году. Доклад заслушали депутаты районного собрания представителей.

Свою работу местные власти сосредоточили на поддержании в районе мира и благополучия. "Поступательное и всестороннее развитие, мирное сосуществование разных национальностей издавна являются отличительной чертой Большеглушицкого района, - заявил Грибеник. - Продолжать движение в данном направлении, не размениваясь на выяснение отношений и испытание дружбы на прочность, - верный путь!"

По словам главы района, социально-экономическая ситуация на территории складывалась благополучно. В частности, наметились признаки оживления экономики. Так, оборот розничной торговли составил 1 млрд рублей, что на 9% выше уровня прошлого года. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг составил около 10 млрд рублей.

"Основное влияние на данный показатель оказало наращивание объемов производства в обрабатывающих отраслях и сокращение в сфере добычи полезных ископаемых", - отметил Грибеник. По его словам, в 2017 году добыча нефти по району составила 560 тыс. т, или 80% к результату прошлого года.

Ведущей отраслью экономики остается сельское хозяйство. По словам Александра Грибеника, ожидаемая прибыль сельхозорганизаций составит 245 млн руб. при уровне рентабельности 22%. По сравнению с прошлым годом показатель снизился по ряду причин, одной из которых является увеличение затрат на производство. Несмотря на это, среднемесячная заработная плата по району увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила 20 тыс. рублей.

Особых успехов сельчане достигли в растениеводстве. Так, общая посевная площадь в 2017 году составила 143 тыс. га. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами занято 79 тыс. га. Кроме того, достигнут наивысший показатель по валовому сбору зерновых, он составил 178 тыс. т с самой высокой за последние 50 лет урожайностью - свыше 21 ц/га.

Есть успехи и в животноводстве. На конец года поголовье КРС в хозяйствах района составило 10,3 тыс. голов, что соответствует уровню прошлого года. При этом поголовье коров составляет 4,9 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 150 голов. В результате увеличения маточного поголовья крупного рогатого скота производство молока выросло на 200 т и составил 16,8 тыс. т.

Важнейшая проблема района - нехватка квалифицированных кадров. И местные власти разработали целую систему поддержки молодых работников. "В настоящее время на сельхозпредприятиях трудится 45 молодых специалистов, 14 из которых оформили денежную выплату к заработной плате", - рассказал Грибеник.

Кроме того, сформирована база выпускников Большеглушицкого государственного техникума и Самарской сельскохозяйственной академии - потенциальных специалистов для сельхозпредприятий и КФХ района.

Главным показателем развития района служат показатели консолидированного бюджета. Плановая сумма доходов составляет 465 млн руб., что на 15% выше уровня прошлого года. Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов выросла на 5,3% и составила 5,5 тыс. руб., а с учетом безвозмездных поступлений - выросла на 13,7% и составила 22 тыс. рублей.

160 млн руб. поступило из вышестоящих бюджетов. Средства были направлены на социально значимые объекты. К примеру, завершается строительство детского сада на 90 мест в селе Большая Глушица. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2018 года. Также выполнены комплекс работ по капитальному ремонту здания школы поселка Южный на общую сумму 23 млн руб. и долгожданный ремонт спортивного зала школы села Александровка стоимостью около 2 млн рублей.

Не менее пристальное внимание уделяется выполнению социальных обязательств. Так, в рамках программы "Доступная среда" двум инвалидам предоставлены социальные выплаты по 25 тыс. рублей. Совместно с правительством Самарской области проведены мероприятия по газификации жилья 2-м ветеранам Великой Отечественной войны.

Также в районе ведется работа по поддержке талантливой молодежи. Ежегодно одаренные дети района получают именные премии. Помимо этого, юные сельчане активно участвуют в развивающих мероприятиях. На их организацию в 2017 году было направлено более 2 млн рублей. Всего было проведено около 50 массовых мероприятий с общим охватом 2,5 тыс. человек.

Развивается в районе и массовый спорт. По словам Грибеника, охват спортивными мероприятиями составил 4 тыс. человек. "В 2017 году в связи с открытием новых спортивных объектов значительно повысилась активность населения различных возрастов, улучшились результаты спортсменов и районных команд, наблюдается активный приток детей в спортивные секции ДЮСШ. Спартакиада школьников проводится уже по девяти видам спорта", - отметил глава района.

Отдельно он остановился на достижениях местных футболистов. Сборная команда района стала чемпионом Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов в высшей лиге. Мужская баскетбольная сборная выиграла первенство области среди команд муниципальных районов и впервые в истории района добилась права выступать в высшей лиге чемпионата области.

Также глава района напомнил, что уходящий год был объявлен президентом Годом особо охраняемых природных территорий и экологии. Уборкой твердых коммунальных отходов и мусора были охвачены общественные территории, парки, водоохранные зоны водоемов общей площадью порядка 869 тыс. квадратных метров, а количество собранных отходов достигло 379 т. Посажено порядка 9,5 тыс. штук. деревьев, кустарников и цветов.

Депутаты собрания представителей приняли информацию к сведению и поблагодарили Александра Грибеника за проделанную работу.