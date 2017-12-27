Большеглушицкий район отгрузил товаров на 10 млрд рублей

В понедельник, 25 декабря, глава Большеглушицкого района Александр Грибеник отчитался о работе районной администрации в 2017 году. Доклад заслушали депутаты районного собрания представителей.
Свою работу местные власти сосредоточили на поддержании в районе мира и благополучия. "Поступательное и всестороннее развитие, мирное сосуществование разных национальностей издавна являются отличительной чертой Большеглушицкого района, - заявил Грибеник. - Продолжать движение в данном направлении, не размениваясь на выяснение отношений и испытание дружбы на прочность, - верный путь!"
По словам главы района, социально-экономическая ситуация на территории складывалась благополучно. В частности, наметились признаки оживления экономики. Так, оборот розничной торговли составил 1 млрд рублей, что на 9% выше уровня прошлого года. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг составил около 10 млрд рублей.
"Основное влияние на данный показатель оказало наращивание объемов производства в обрабатывающих отраслях и сокращение в сфере добычи полезных ископаемых", - отметил Грибеник. По его словам, в 2017 году добыча нефти по району составила 560 тыс. т, или 80% к результату прошлого года.
Ведущей отраслью экономики остается сельское хозяйство. По словам Александра Грибеника, ожидаемая прибыль сельхозорганизаций составит 245 млн руб. при уровне рентабельности 22%. По сравнению с прошлым годом показатель снизился по ряду причин, одной из которых является увеличение затрат на производство. Несмотря на это, среднемесячная заработная плата по району увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила 20 тыс. рублей.
Особых успехов сельчане достигли в растениеводстве. Так, общая посевная площадь в 2017 году составила 143 тыс. га. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами занято 79 тыс. га. Кроме того, достигнут наивысший показатель по валовому сбору зерновых, он составил 178 тыс. т с самой высокой за последние 50 лет урожайностью - свыше 21 ц/га.
Есть успехи и в животноводстве. На конец года поголовье КРС в хозяйствах района составило 10,3 тыс. голов, что соответствует уровню прошлого года. При этом поголовье коров составляет 4,9 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 150 голов. В результате увеличения маточного поголовья крупного рогатого скота производство молока выросло на 200 т и составил 16,8 тыс. т.
Важнейшая проблема района - нехватка квалифицированных кадров. И местные власти разработали целую систему поддержки молодых работников. "В настоящее время на сельхозпредприятиях трудится 45 молодых специалистов, 14 из которых оформили денежную выплату к заработной плате", - рассказал Грибеник.
Кроме того, сформирована база выпускников Большеглушицкого государственного техникума и Самарской сельскохозяйственной академии - потенциальных специалистов для сельхозпредприятий и КФХ района.
Главным показателем развития района служат показатели консолидированного бюджета. Плановая сумма доходов составляет 465 млн руб., что на 15% выше уровня прошлого года. Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет налоговых и неналоговых доходов выросла на 5,3% и составила 5,5 тыс. руб., а с учетом безвозмездных поступлений - выросла на 13,7% и составила 22 тыс. рублей.
160 млн руб. поступило из вышестоящих бюджетов. Средства были направлены на социально значимые объекты. К примеру, завершается строительство детского сада на 90 мест в селе Большая Глушица. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2018 года. Также выполнены комплекс работ по капитальному ремонту здания школы поселка Южный на общую сумму 23 млн руб. и долгожданный ремонт спортивного зала школы села Александровка стоимостью около 2 млн рублей.
Не менее пристальное внимание уделяется выполнению социальных обязательств. Так, в рамках программы "Доступная среда" двум инвалидам предоставлены социальные выплаты по 25 тыс. рублей. Совместно с правительством Самарской области проведены мероприятия по газификации жилья 2-м ветеранам Великой Отечественной войны.
Также в районе ведется работа по поддержке талантливой молодежи. Ежегодно одаренные дети района получают именные премии. Помимо этого, юные сельчане активно участвуют в развивающих мероприятиях. На их организацию в 2017 году было направлено более 2 млн рублей. Всего было проведено около 50 массовых мероприятий с общим охватом 2,5 тыс. человек.
Развивается в районе и массовый спорт. По словам Грибеника, охват спортивными мероприятиями составил 4 тыс. человек. "В 2017 году в связи с открытием новых спортивных объектов значительно повысилась активность населения различных возрастов, улучшились результаты спортсменов и районных команд, наблюдается активный приток детей в спортивные секции ДЮСШ. Спартакиада школьников проводится уже по девяти видам спорта", - отметил глава района.
Отдельно он остановился на достижениях местных футболистов. Сборная команда района стала чемпионом Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов в высшей лиге. Мужская баскетбольная сборная выиграла первенство области среди команд муниципальных районов и впервые в истории района добилась права выступать в высшей лиге чемпионата области.
Также глава района напомнил, что уходящий год был объявлен президентом Годом особо охраняемых природных территорий и экологии. Уборкой твердых коммунальных отходов и мусора были охвачены общественные территории, парки, водоохранные зоны водоемов общей площадью порядка 869 тыс. квадратных метров, а количество собранных отходов достигло 379 т. Посажено порядка 9,5 тыс. штук. деревьев, кустарников и цветов.
Депутаты собрания представителей приняли информацию к сведению и поблагодарили Александра Грибеника за проделанную работу.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.