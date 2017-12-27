16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стала известна дата матча "Крылья Советов" - "Спартак" в 1/4 финала Кубка России Зураб Циклаури: "В нападающем "КС" Голышеве заинтересованы несколько клубов" На кипрском сборе "Крылья Советов" сыграют с "Уралом" Завершение строительства "Самара Арены" перенесли на 2018 год На первом сборе "Крылья Советов" планируют провести шесть матчей

Футбол Спорт

Стала известна дата матча "Крылья Советов" - "Спартак" в 1/4 финала Кубка России

МОСКВА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати

РФС утвердил даты проведения матчей ¼ финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2017/2018:

Фото: kc-camapa.ru

"Крылья Советов" дома примут "Спартак" 28 февраля, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, финальная игра турнира состоится 9 мая на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:28 Трое болельщиков "Крыльев", дравшиеся в Оренбурге с полицией, получили реальные сроки

Ждём гостей из Оренбурга!

Александр Иванов 13 ноября 2017 18:27 "Крылья Советов" обыграли "Химки" - 2:0

Реально чистая победа! Хоть и на классе, а приятно.

Алекс Hunt 09 октября 2017 10:50 По факту избиения болельщиков "Крыльев Советов" в Оренбурге возбудили уголовное дело

К сотрудникам правоохранительных органов только одно замечание, по факту случившегося: какого "кипариса" у болельщика оказался фаер? "в возрасте от 20 до 25 лет" - МД не возраст по дате рождения, а состояние мозга.

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:56 Состав "Крыльев Советов" может пополнить полузащитник турецкого "Газиантепспора" Сергей Кисляк

Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?

Александр Иванов 07 сентября 2017 09:55 "Крылья Советов": беспорядки в Оренбурге спровоцировали правоохранители

Ждём-не дождёмся ответного визита

Фото на сайте

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

Послы чемпионата мира по футболу представили Самару накануне жеребьевки

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В Москве презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

"Самара Арену" показали с высоты полета в Кремлевском дворце

"Самара Арену" показали с высоты полета в Кремлевском дворце

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31