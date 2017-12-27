Стала известна дата матча "Крылья Советов" - "Спартак" в 1/4 финала Кубка России

РФС утвердил даты проведения матчей ¼ финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2017/2018:
"Крылья Советов" дома примут "Спартак" 28 февраля, сообщает официальный сайт РФС.
Напомним, финальная игра турнира состоится 9 мая на стадионе "Волгоград Арена" в Волгограде.
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