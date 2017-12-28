16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский гребец Юрий Солодянников завоевал "золото" чемпионата мира Авиаагрегат отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями В "Кроссе Наций" участвовало более 15 тыс. жителей региона Жителей региона приглашают на "Кросс Нации" - 2017 На лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули"

Массовый спорт Спорт

На льду Черновского водохралища прошли соревнования по спортивной рыбалке

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 114
Версия для печати

В воскресенье, 14 декабря, в Волжском районе на Черновском водохранилище прошли зимние соревнования по ловле на мормышку со льда. Участие в них приняло около 30 рыболовов - как спортсменов, так и любителей.

На льду Черновского водохралища прошли соревнования по спортивной рыбалке На льду Черновского водохралища прошли соревнования по спортивной рыбалке
Фото: Фото предоставлено автором

Организатором соревнований выступил клуб "Рыбалка в Самаре и Самарской области". По словам его руководителя Артема Нестерова, погода в день мероприятия выдалась жесткая: ветер и снег не давали участникам насладиться процессом рыбалки. Но все же многие справились с трудностями и показали достойный уровень.

Первое место среди спортсменов-разрядников в итоге завоевал Николай Гаршин: за четыре часа он натаскал почти 3,5 кг плотвы и окуней. Взявший "серебро" Сергей Гальдешин уступил ему на взвешивании 370 граммов. Среди любителей первым стал Андрей Куликов - его улов потянул на 1 килограмм 910 граммов. В номинации Big Fish с окунем в 320 грамов главный приз завоевал Василий Савельев. Всем им были вручены дипломы, медали и призы от спонсоров и партнеров рыболовного праздника.

Следующие соревнования по подледному лову от РВССО пройдут в феврале. В этот раз рыболовы будут пробовать свои силы в ловле на блесну.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

На Черновском водохранилище прошли зимние соревнования по ловле на мормышку со льда

На Черновском водохранилище прошли зимние соревнования по ловле на мормышку со льда

В "Кроссе Наций" участвовали более 15 тыс. жителей региона

В "Кроссе Наций" участвовали более 15 тыс. жителей региона

На лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули"

На лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31