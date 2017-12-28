На льду Черновского водохралища прошли соревнования по спортивной рыбалке

В воскресенье, 14 декабря, в Волжском районе на Черновском водохранилище прошли зимние соревнования по ловле на мормышку со льда. Участие в них приняло около 30 рыболовов - как спортсменов, так и любителей.

Организатором соревнований выступил клуб "Рыбалка в Самаре и Самарской области". По словам его руководителя Артема Нестерова, погода в день мероприятия выдалась жесткая: ветер и снег не давали участникам насладиться процессом рыбалки. Но все же многие справились с трудностями и показали достойный уровень.

Первое место среди спортсменов-разрядников в итоге завоевал Николай Гаршин: за четыре часа он натаскал почти 3,5 кг плотвы и окуней. Взявший "серебро" Сергей Гальдешин уступил ему на взвешивании 370 граммов. Среди любителей первым стал Андрей Куликов - его улов потянул на 1 килограмм 910 граммов. В номинации Big Fish с окунем в 320 грамов главный приз завоевал Василий Савельев. Всем им были вручены дипломы, медали и призы от спонсоров и партнеров рыболовного праздника.