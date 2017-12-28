Чего желаете? или Где найти "ту самую" вещь, которую давно хотелось приобрести

"Куплю дом", "Рога сайгака дорого", "Приобрету драгоценности", "Принимаю волосы"… На самарских остановках общественного транспорта и в других общественных местах можно найти множество подобных объявлений. Однако, судя по выцветшим от времени неоторванным "язычкам", можно сделать вывод, что подобный способ найти желаемое уже давно перестал быть эффективным. И что особенно важно, законным он тоже не является.

Статья 19 закона "О рекламе" запрещает распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, а также на жилых домах и в подъездах без согласования собственников помещений. Вот простой пример: недавно с индивидуального предпринимателя из Тольятти взыскали штраф в размере 10 тыс. рублей за объявление, наклеенное на дорожном знаке.

Снять апартаменты на Новый год? Проще простого! Первая декада декабря пронеслась незаметно. А многие самарцы еще даже не задумывались о том, где справлять Новый год. Мы решили разобраться с этим насущным вопросом и узнали, где в Самаре арендовать апартаменты для встречи самого главного праздника в году, и самое главное, во сколько обойдется это удовольствие.

Как же рассказать о своем желании выгодно купить что-то особенное, чего редко встретишь в магазине? Есть альтернативные варианты. Существует множество барахолок в соцсетях с местной привязкой. Правда на таких страничках в основном размещают никому ненужную рекламу, и среди объявлений почти невозможно найти то, что действительно нужно. Схожая картина наблюдается и на большинстве сайтов объявлений. В их бесконечной ленте сложно найти именно тот товар, который удовлетворял бы вашим параметрам. А если разместить свое объявление о покупке той или иной вещи, то вам, скорее всего, начнут названивать и предлагать совсем не то, что нужно.

Правда, на одном из сервисов бесплатных объявлений — "Исковике" — есть удобная функция: размещение "желания". Это похоже на обычное объявление о покупке чего бы то ни было, но в отличие от "бумажного" аналога онлайн-сервис позволяет задавать желаемой покупке множество различных параметров. Важно еще и то, что все объявления на "Исковике" — как "желания", так и сообщения о продаже чего-либо автоматически синхронизируются между собой, и в случае совпадений по заданным параметрам оповещают обе стороны о найденном варианте выгодной сделки.

Это очень удобно. Например, вы захотели купить одежду. Публикуете объявление на "Исковике", задаете нужные вам параметры, цену, и сервис мгновенно, основываясь на этих параметрах, выдает вам предложения, которые действительно вас заинтересуют.

Мы убедились на собственном примере. С помощью кода подтверждения через SMS зашли на "Исковик", кликнули в правом верхнем углу "Подать объявление", выбрали вкладку "Желание" и решили попробовать найти себе пуховик. Выбрали категории "Гардероб", "Женская одежда", "Верхняя одежда для женщин". Обязательно пишем наименование, цену (задали 8 тыс. рублей), размер. Остальные параметры для нас — не важны. Нажимаем "добавить" — и "желание" готово! Тут же на мониторе высветилось объявление о найденных совпадениях. Их оказалось не пять, не десять, а под сотню.

Стоит отметить, что в своих "желаниях" на "Исковике" можно разместить не только то, что вы хотите купить, но и вещи, которые хотели бы получить в обмен или даже даром. Конечно, дорогостоящие товары ни с того, ни с сего точно никто не подарит. Но оказать посильную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, пользователи "Исковика", вероятно, не откажутся.

Выходит, у самарцев есть, как минимум, одна достойная площадка объявлений, позволяющая находить нужные товары и услуги без лишних нервов из-за "левых" звонков, без часовых листаний лент объявлений. И при этом облик города не страдает ничуть.