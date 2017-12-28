Самарец погиб от ножевого ранения, пытаясь защитить родственницу от пьяного сожителя

Трагедия, в результате которой погиб 38-летний самарец, произошла 24 декабря текущего года на территории Промышленного района областной столицы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

После полуночи в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на ул. Фадеева, в ходе конфликта одному из участников причинено ножевое ранение. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат труп мужчины. Также в квартире полицейские обнаружили женщину и ее сожителя, пытавшегося покинуть жилое помещение. Правоохранители задержали его.

После общения с очевидцами произошедшего и поквартирного обхода дома следственно-оперативная группа выяснила, что погибший — житель Самары. Накануне трагедии к нему за помощью обратилась родственница. Женщина попросила подъехать к ее дому и помочь успокоить разбушевавшегося сожителя, который пришел домой в состоянии алкогольного опьянения.

Отзывчивый самарец немедленно приехал по адресу и попытался вразумить нетрезвого мужчину. Однако, в ходе разговора вспыхнула ссора. Из собранных полицейскими материалов следовало, что во время конфликта нарушитель спокойствия схватил нож и ударил им своего оппонента. Причиненное ранение оказалось серьезным. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, подозреваемый несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.