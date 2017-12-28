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Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевские энергетики в десятый раз определили победителей конкурса проектов юных энергетиков "Код энергии". Это традиционное мероприятие проходит в рамках реализации благотворительной программы РусГидро "Чистая энергия", направленной на поддержку детей из социально незащищенных семей, которую компания реализует уже несколько лет.

Фото: фото предоставлено Жигулевской ГЭС

На начальном этапе, стартовавшем в начале ноября 2017 года, более ста участников сражались за право представить свои проекты перед авторитетным жюри. 27 декабря десять лучших знатоков встретились в финале викторины.

Заключительные испытания оказались очень волнительными. Кроме того, все происходило под пристальным вниманием приглашенной прессы, зрителей, а также участников викторины, не прошедших последние испытания. Это, а также дополнительные вопросы жюри, усиливали накал страстей.

"Код энергии" — отличный старт в будущую профессию. И это подтверждает то, что все победители викторины выбрали для себя специальности, связанные с гидроэнергетикой", — отметила представитель жюри — инженер оперативной службы филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" Анна Головач.

Пока жюри решало, кто — самый-самый, все гости смогли стать участниками шоу-программы музея занимательных наук Эйнштейна. На примере различных опытов, основанных на свойствах материалов, ребятам рассказали об удивительном мире науки. В итоге абсолютным победителем стал Илья Сафонов, ученик девятого класса школы № 10. Он представил работу, посвященную вкладу русских ученых в развитие электротехники.

Все финалисты и участники были отмечены дипломами и подарками от Жигулевской ГЭС.

А всего в 2017 году Жигулевская ГЭС направила на благотворительные цели 2,5 млн рублей.

Благодаря поддержке Филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" в рамках благотворительной программы "Чистая энергия" в 2017 году в Жигулевске были проведены экологические акции "оБЕРЕГАй", организован фестиваль по энергосбережению "Вместе ярче", создана первая виртуальная экскурсия по Жигулевску, организован "Центр тестирования комплекса ГТО г. о. Жигулевск". Филиал регулярно оказывает финансовую помощь в организации и проведении детских спортивных соревнований по боксу, лыжам, легкой атлетике, считая развитие детского спорта одной из приоритетных задач социально ответственной компании, какой является РусГидро.

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