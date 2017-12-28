Заправлять самолеты в "Курумоче" будет дочерняя структура НК "Роснефть"

На территории МА "Курумоч" начинает работать второй поставщик авиационного топлива, сообщила пресс-служба аэропорта.

Заправку воздушных судов авиакомпаний, выполняющих полеты из Самары, начинает осуществлять компания "РН-Аэро", дочерняя структура НК "Роснефть".

Ранее единственным поставщиком топлива была компания "Лукойл-Аэро-Самара". Присутствие в Курумоче двух операторов обеспечит конкуренцию и рост качества услуг, говорится в сообщении.

НК "Роснефть" производит заправку "в крыло" в 41 российском аэропорту, включая московский авиационный узел и Санкт-Петербург. Общий объем реализации авиатоплива в 2017 г. составил более 3 млн тонн.