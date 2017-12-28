В Самаре врачи "скорой" спасали 10-летнего ребенка, упавшего с четвертого этажа

В среду, 27 декабря, около двух часов дня, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Марии Авейде упала 10-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При падении она получила политравму. Прибывшие на вызов к пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.