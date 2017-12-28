В Самаре врачи "скорой" спасали 10-летнего ребенка, упавшего с четвертого этажа

В среду, 27 декабря, около двух часов дня, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Марии Авейде упала 10-летняя девочка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
При падении она получила политравму. Прибывшие на вызов к пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.