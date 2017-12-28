Виктор Герасименко вновь нарастил свою долю в пакете акций КуйбышевАзота

Член совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко вновь увеличил свою долю в пакете акций и в уставном капитале КуАЗа. Информация о этом опубликована на официальном портале раскрытия.
Согласно опубликованной информации, 22 декабря Виктор Герасименко увеличил принадлежащую ему долю в пакете акций ПАО "КуйбышевАзот" с 2,779% до 2,809%.
Увеличилась также доля члена совета директоров в уставном капитале предприятия. Если до изменения она составляла 2,758%, то после 22 декабря - 2,786%.
Напомним, это уже не первое увеличение доли Виктора Герасименко в уставном капитале предприятия в 2017 году. 20 февраля она увеличилась с 2,593% до 2,703%. Позже она выросла до 2,709%, а с 26 июня 2017 года составила 2,731%. Одновременно размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций увеличился с 2,731% до 2,752%.
КуйбышевАзот - одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. Основные производственные мощности на 1 января 2016 г. включали 190 тыс. т/год капролактама, 150 тыс. т гранулята полиамида-6 (ПА-6), 18,8 тыс. т полиамидной технической и текстильной нити, 33 млн пог. м пропитанной кордной ткани, 660 тыс. т аммиака, 360 тыс. т карбамида, 580 тыс. т аммиачной селитры и 495 тыс. т сульфата аммония. Согласно данным системы СПАРК, уставный капитал ПАО "КуйбышевАзот" составляет 240,7 млн рублей.