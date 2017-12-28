16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышеский завод масел и присадок стал победителем престижного всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" В Тольятти запустили линию по выпуску высокотехнологичных топливных брикетов из древесных отходов Молодые специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании приняли участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов Новокуйбышевский НПЗ внедряет природоохранные технологии В Тольятти снижают потребление энергоресурсов

Нефтехимия ТЭК

Виктор Герасименко вновь нарастил свою долю в пакете акций КуйбышевАзота

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 83
Версия для печати

Член совета директоров ПАО "КуйбышевАзот" Виктор Герасименко вновь увеличил свою долю в пакете акций и в уставном капитале КуАЗа. Информация о этом опубликована на официальном портале раскрытия.

Согласно опубликованной информации, 22 декабря Виктор Герасименко увеличил принадлежащую ему долю в пакете акций ПАО "КуйбышевАзот" с 2,779% до 2,809%.

Увеличилась также доля члена совета директоров в уставном капитале предприятия. Если до изменения она составляла 2,758%, то после 22 декабря - 2,786%.

Напомним, это уже не первое увеличение доли Виктора Герасименко в уставном капитале предприятия в 2017 году. 20 февраля она увеличилась с 2,593% до 2,703%. Позже она выросла до 2,709%, а с 26 июня 2017 года составила 2,731%. Одновременно размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций увеличился с 2,731% до 2,752%.

КуйбышевАзот - одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. Основные производственные мощности на 1 января 2016 г. включали 190 тыс. т/год капролактама, 150 тыс. т гранулята полиамида-6 (ПА-6), 18,8 тыс. т полиамидной технической и текстильной нити, 33 млн пог. м пропитанной кордной ткани, 660 тыс. т аммиака, 360 тыс. т карбамида, 580 тыс. т аммиачной селитры и 495 тыс. т сульфата аммония. Согласно данным системы СПАРК, уставный капитал ПАО "КуйбышевАзот" составляет 240,7 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31