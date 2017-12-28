Юрий Семенцов переизбран председателем Совета директоров Авиаагрегата

Совет директоров самарского АО "Авиаагрегат" единогласным решением избрал председателем Юрия Семенцова.

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Юрий Семенцов возглавляет АО "Авиагрегат" с лета 2017 года. Ранее он был заместителем генерального директора по финансовому планированию холдинга "Технодинамика" (Ростех).