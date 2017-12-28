Семье Кузьминых дали реальные сроки за продажу квартир в ЖК "Куйбышев"

В Самаре закончено судебное разбирательство по последнему из череды дел о мошенничестве при строительстве жилых домов на ул. Демократической - в ЖК "Куйбышев".

Напомним, объект возводит КБ "Проект: Куйбышев", генеральным подрядчиком выступает ООО "Волгастрой". Проблема в том, что с 2012 по 2014 г., когда на площадке работал субподрядчик ООО СК "Стройкачество", шла продажа квартир физическим лицам, хотя официально разрешения на строительство на тот момент у заказчика еще не было. Чтобы обойти закон, с покупателями заключали договоры займа, которые обещали вскоре переоформить в договоры участия в долевом строительстве. Часть продаж шла через "Стройкачество", которое в разное время возглавляли отец и сын Александр и Максим Кузьмины, а часть - через их делового партнера Оксану Шик и ее фирму ООО "Трансстройматериалы".

За неисполнение сроков работ "Волгастрой" в 2014 г. расторг договор со "Стройкачеством", а в 2015 г., после того как люди узнали о том, что разрешение на строительство получено, и стали обращаться в КБ "Проект: Куйбышев" с вопросом, когда с ними заключат договоры, вся эта история стала достоянием общественности.

Чтобы выяснить, кто прав и виноват, привлекли полицию, а там рассудили, что директор фирмы-заказчика Эдуард Шматков ничего не знал и виноваты в произошедшем исключительно Кузьмины и Шик, после чего уголовное дело об обмане покупателей ЖК "Куйбышев" "расчленили" на два разных: в отношении Шик и в отношении Кузьминых.

Оксана Шик свой приговор уже выслушала и получила три года колонии общего режима.

27 декабря в Кировском районном суде виновными в мошенничестве признали обоих Кузьминых. Как сообщили в суде, Александра Кузьмина приговорили к двум годам лишения свободы, его сына Максима Кузьмина - к пяти годам. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Потерпевшие таким исходом процесса крайне недовольны. Как сообщил адвокат Марат Мухтаров, они изначально настаивали на возвращении дела на доследование в полицию и будут теперь в апелляционной жалобе просить об этом Самарский областной суд. По словам потерпевших, следствие выявило не всех пострадавших от продаж квартир в ЖК "Куйбышев", более того, показания, которые свидетели давали в суде, указывают на то, что Шик и Кузьмины действовали как минимум сообща (а потому налицо преступная группа, членов которой странно судить по отдельности), а как максимум - с ведома и одобрения Эдуарда Шматкова.