Главный балетмейстер Юрий Бурлака: "Театр - это не только старинные балеты"

Новый главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака известен как уникальный реставратор старинных балетов. В 2009-2011 гг. он руководил балетом Большого театра, в этом сезоне приехал в Самару, а в декабре выпустил здесь свой первый масштабный балет - "Эсмеральду". Дальше, судя по всему, можно ждать балетов 20 века.
- Балеты какого времени, по-вашему, уместны в академическом театре? Большой театр приглашает и неоклассических хореографов, и contemporary…
- На самом деле все зависит от места и традиций. Большой театр - театр с многовековыми традициями, огромным штатом, огромными финансовыми и художественными возможностями. Когда я руководил балетом Большого театра, там было 220 артистов. И в этот театр приходят лучшие ученики разных школ.
Конечно, возможности других театров страны, в том числе самарского, гораздо скромнее. Меньше история театра, меньше труппы, репертуар строится не по столичным законам. В этом есть своя прелесть и свои минусы. Провинциальные театры не могут так активно работать с западными хореографами и фондами, но порой они - хранители нашего наследия. Вполне возможно, что наступит момент, когда столичные театры его растеряют, а провинциальные сохранят базу. И прелесть самарского театра - как раз в том, что он сохраняет и понимает ценность классических версий.
- По каким принципам строится репертуар провинциальных театров? И как вы собираетесь строить самарский?
- Дело в том, что у разных театров страны - разные взгляды на репертуар. В Самаре это, в основном, классика, и на нее ходит большая часть публики. Чтобы этот репертуар обновлять более современными балетами, должны быть незыблемые, фундаментальные версии классического наследия, и над этим еще предстоит работать. С другой стороны, должна быть определенная политика подготовки артистов. Все нужно делать постепенно. Невозможно вдруг взять и поставить балет Форсайта, хотя это уже классик 20 века. Чтобы до него добраться, нужно сделать много постепенных усилий. Кроме того, постановка Форсайта - это просто дорого.
Сейчас у нас идет процесс освоения и "подчищения" классического репертуара, так, как я его вижу. Как - мы попытались показать, работая над балетом "Эсмеральда". Классика может быть интересной и сегодняшнему зрителю, если над ней поработать.
Конечно, хочется большего. И главный балетмейстер театра не должен заполонять его только своим репертуаром. Тем более что я занимаюсь такой узкой специализацией, как реконструкция и возобновление старинных спектаклей.
- Реконструированные сцены "Эсмеральды", информацию о которых можно найти в буклете, - наследие вашей постановки в Большом театре?
- Да. Мой принцип работы с новым названием - начинать со сбора информации. В зависимости от найденных документов берется за основу версия какого-то года. Кстати, самое большое собрание русских балетов 19 века находится в театральной коллекции Гарвардского университета. Они были записаны по системе Владимира Степанова, кордебалетного танцовщика Мариинского театра, и увезены в 1918 году Николаем Сергеевым, режиссером Мариинки. Для "Эсмеральды" в Большом театре была выбрана самая масштабная версия 1899 года, последняя редакция Петипа. Работая над балетом в первый раз, я всегда ставлю его максимально приближенно к оригиналу. Для самарского театра была сделана уже своя версия, в ее основе - тоже спектакль 1899 года, но немножко по-другому скроенный.
- Московские критики после вашего назначения писали: "Здорово, главное, чтобы у театра деньги были". То, чем вы занимаетесь, требует значительных средств?
- Да, это же как мода: если посмотреть, например, "Жизель" в 1970-х годах, мы увидим аскетичное художественное оформление, тюлевую аппликацию… А сейчас много выходит книг, дорогих костюмных фильмов, и представление о разных эпохах у рядового зрителя - гораздо более "цветное", чем раньше. И мы стали четко делить, что спектакли эпохи Дягилева неразрывно связаны с декорациями Бенуа, Бакста или кого-то еще из художников того времени, балет 19 века - это тоже определенный стиль, и стиль очень обстоятельный, несмотря на простые средства. Сейчас шел по сцене, смотрю на оформление оперы и думаю - да-а, как у нас все просто в балете до сих пор... Мы по-прежнему используем принцип 19 века - живописные декорации.
Но, опять же, театр - это не только старинные балеты. Театр должен развиваться и двигаться дальше, поэтому мне хочется в последующих шагах опираться еще и на 20 век, и на сегодняшних хореографов.
- А каковы планы сейчас, после "Эсмеральды"?
- Планы есть у меня в голове, о них знает руководство, сейчас мы договариваемся с хореографами.
- Фамилии пока не назовете?
- Нет, пока рано. Но это уже определенные шаги в репертуаре, этих спектаклей здесь не было. Дальше будем смотреть, многое будет зависеть от наших возможностей. У меня много знакомых наследников именитых западных балетмейстеров, которые владеют правами на репертуар, я бы с удовольствием поработал с ними. Но для этого нам будет нужно дополнительное финансирование. Самарский балет еще не сталкивался с такой работой, может быть, когда-то, через несколько лет, мы попробуем и придем к этому. Нужно чтить традиции места, отношение и вкус публики, но нужно и развивать этот вкус.
- То есть пока в первоочередных планах - классика? Или не только?
- Это балеты 20 века, пластически разные, из разных времен - из начала 20 века, из середины и ближе к концу века.
- Рассказывают, что вы уже "почистили" балеты Петипа в самарском репертуаре...
- Это пока только первые попытки. Мне же приходится с ними сталкиваться очень оперативно. Но постепенно, знаете, как реставраторы кисточками, мы "расчищаем полотно". Начали с "Лебединого озера", продолжаем в других спектаклях, но одновременно работаем и над новым репертуаром. В этом году, помимо "Эсмеральды", поставили номера из балетов Петипа к фестивалю имени Аллы Шелест. Мы первыми, наверное, в стране откликнулись на юбилей Петипа, и мне это очень приятно. Я сделал четыре номера, специально из того репетуара, который не идет в этом театре.
- Как объяснить обычному зрителю, зачем ему еще раз смотреть "Лебединое озеро" после того, как вы поработали над спектаклем?
- Хороший вопрос. Не потому, что я поработал или не я, - в любом случае это каждый раз новый спектакль. Да, я собираюсь в ближайшее время окончательно почистить "Лебединое озеро", чтобы оно не было немножко винегретом, как сейчас, чтобы это была единая версия, "направленная" в одно и то же время, и все соответствовало одной редакции. Зрителям нужно ходить в театр независимо от этого, и нужно ходить часто, театр - это живое существо и живое искусство, сиюминутное, которое мы видим сегодня - и завтра оно уже не будет таким.
- В репертуаре Большого театра - до сих пор ваш знаменитый "Корсар", поставленный совместно с Алексеем Ратманским, а в Самаре этот балет идет в постановке Василия Медведева (с которым вы ставили в Большом "Эсмеральду"). Этот спектакль ждут какие-то изменения?
- Этот балет, конечно, останется в прежнем виде. Когда спектакль сделан добротно и другим человеком, со своим взглядом на балеты классического наследия, я просто не вправе ничего корректировать. Мне кажется, это золотое правило. Или мне нужно ставить свой спектакль? Но зачем, когда он уже есть и очень неплох, идет в репертуаре? Так же, как я не вправе ничего вносить в спектакли Кирилла Александровича Шморгонера. Когда спектакли созданы давно и не привязаны к авторству конкретного человека - это другое.
- Насколько укомплектована труппа самарского балета?
- Не до конца. Спасибо Самарскому хореографическому училищу, которому всего 10 лет, в прошлом году пять человек взяли в театр. Спасибо Пермскому училищу, которое обогащает труппу своими выпускниками. Но в общем-то по всем категориям есть вакантные места - и педагоги, и концертмейстеры, и артисты балета различных категорий - везде нам нужны люди. Это общая беда нашей балетной жизни, потому что школ вроде бы много, но престиж профессии несколько упал, в какой-то момент она перестала быть такой востребованной, как в мое время, когда я учился и поступал. Наборы, которые есть сейчас, не дают театрам России возможности укомплектоваться полностью (я не беру в расчет Большой или Мариинку). У всех, например, проблемы с мужским составом - мало мальчиков в балетных школах. Маленький набор даже в Московской академии хореографии, где я служил и продолжаю служить.
- По всему, что вы говорите, выходит, что "реставратор балетов" - скорее, не идеология, а ниша, которую вы нашли и заняли?
- И то, и другое. Понимаете, как любой образованный человек я прекрасно разбираюсь в том, что происходит вокруг. Я не сконцентрирован только на балетах 19 века, Конечно, это определенная ниша, но она была так естественно мною занята… Это было вложено и впитано еще в школе, моими замечательными педагогами, в первую очередь Петром Антоновичем Пестовым. Просто "сеется" вроде бы на всех, а "прорастает" выборочно. Вот на мне "проросла" эта история, а моего одноклассника Алексея Ратманского всегда тянуло к собственному творчеству, и он стал замечательным хореографом мирового уровня.
- А у вас не было желания поставить что-нибудь свое?
- (улыбаясь) Я же никогда не рассказываю, занимаясь старинными спектаклями, что там мое, а что нет. Моя задача как балетмейстера-реставратора - примерить на себя мышление хореографа, за чье название я берусь, и органично вписать свою собственную хореографию на месте лакун, так, чтобы никто ничего не заметил. Каждый должен заниматься своим делом, я уверен.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.