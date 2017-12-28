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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Сызранский подросток кинул петарду в капюшон прохожего

СЫЗРАНЬ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сызранскую больницу попал 13-летний подросток. О пациенте медики сразу сообщили в полицию.

По мнению областного ГУ МВД, травмы ребенка стали результатом шалости прохожих, а виновником ЧП был другой несовершеннолетний. 14-летний мальчик с друзьями взрывал петарды на улице, раскидывая их вокруг себя. Одна из них попала в капюшон проходившего мимо подростка и взорвалась там. Первую помощь на месте пострадавшему оказал сам виновник инцидента.

"Полицейские выяснили, что пиротехнику ребенок нашел дома. При этом хранилась она в доступном для несовершеннолетнего месте, — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области. — В отношении законного представителя несовершеннолетнего — 27-летней местной жительницы составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию". Материал направлен в городскую комиссию по делам несовершеннолетних".

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