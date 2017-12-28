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Общество

В новогоднюю ночь на площади Куйбышева прогремит фейерверк

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ровно в полночь по самарскому времени, после поздравления президента России Владимира Путина, ночное небо над площадью Куйбышева раскрасит праздничный фейерверк.

Об этом сообщает администрация Самары.

Напомним, праздничная программа на площади им. В.В.Куйбышева с 31 декабря на 1 января начнется в 22:00 и будет посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Все желающие смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018 - волком Забивакой, который проведет новогоднюю ночь на площади Куйбышева.

Ведущими праздника станут послы Самары как города - организатора ЧМ-2018 - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.

На площадь им. Куйбышева выступят популярные самарские коллективы: "Лаборатория музыки", ансамбль народной песни "Добро", хореографические коллективы "Волжские узоры", Tolento, театр "Пластилиновый дождь", также гостей праздника ждут веселые конкурсы и викторины от ведущих, призы и подарки.

В целях обеспечения общественной безопасности вход на площадь в новогоднюю ночь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Ближайшие к площади улицы - ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до улицы Красноармейской и ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе - будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13 часов 31 декабря до 8 часов утра 1 января.

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