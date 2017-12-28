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Преступления Происшествия

У мужчины, ударившего ножом в сердце бойца Росгвардии, выявили манию преследования

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленный районный суд Самары передали уголовное дело мужчины, напавшего 20 августа 2017 г. на бойца Росгвардии.

Напомним, 20 августа примерно в 22:00 на ул. Калинина нетрезвого прохожего остановили для проверки документов. А он неожиданно вытащил из кармана нож и ударил им в грудь 20-летнего Салиха Махмутова. Молодой человек выжил, и хотя обломок ножа застрял у него в сердце, но медикам удалось его извлечь и спасти жизнь бойцу Росгвардии.

"Я проходил срочную службу, из колледжа - сразу в армию, - рассказал порталу Волга Ньюс Салих Махмутов. - Всегда хотел в хорошие войска попасть, чтобы не просто так год прошел. Теперь уже к службе не вернусь, врачи говорят, что надо сердце беречь, восстановительный период будет долгим".

Что касается его обидчика, то, по неофициальным данным, уже в СИЗО ему пришлось несладко, и он неоднократно сидел в карцере. За что его наказывали и сколько раз, в УФСИН России по Самарской области сообщить отказались, прислав предельно короткий ответ на наш запрос: "Содержание интересующего вас лица осуществлялось в соответствии с Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденными Приказом Минюста РФ от 14 октября 2015 г. №189".

Из неофициальных источников недавно стало известно, что расследование этого уголовного дела закончено. Однако напавший на Махмутова мужчина оказался психически больным: эксперты нашли у него манию преследования. Поэтому в качестве наказания ему можно назначить лишь принудительное лечение.

Факт передачи дела в суд подтвердил адвокат обвиняемого, Александр Колесников. В прокуратуре Промышленного района сообщили, что рассматривать дело будут уже в 2018 году.

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