В Сызрани приняли бюджет на 2018 год

В среду, 27 декабря, на очередном заседании думы Сызрани депутаты приняли бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.
Как доложил первый заместитель главы города Андрей Советкин, доходная и расходная части казны приняты равными - 1,719 млрд рублей. Расходы на социально-культурную сферу в 2018 году, относительно первого чтения бюджета, увеличились на 107 млн руб. и составят почти 800 млн руб. или 46% от всех расходов.
В том числе, 446 млн руб. будут направлены на образование. Прибавка относительно первого чтения - 90 млн рублей. На культуру будет направлено 239 млн руб., здесь снижение выделенных средств в сумме 6,5 млн рублей. На социальную политику запланировано 47,5 млн руб., а на физкультуру - 66 млн рублей.
На общегосударственные нужды в 2018 г. будет направлено 364 млн руб. - прибавка относительно первого варианта бюджета в 32 млн рублей. Статья "национальная экономика" получила 473 млн руб. (+24 млн руб.), ЖКХ - 263 млн руб. (+1,3 млн руб.).
На содержание органов местного самоуправления всех структурных подразделений Сызрани выделяется 202 млн руб., что на 15% меньше, чем в 2017 г. На обслуживание муниципального долга планируется направить 16 млн руб., что меньше первоначальных планов на 2 млн рублей.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.