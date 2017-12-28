В Сызрани приняли бюджет на 2018 год

В среду, 27 декабря, на очередном заседании думы Сызрани депутаты приняли бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Как доложил первый заместитель главы города Андрей Советкин, доходная и расходная части казны приняты равными - 1,719 млрд рублей. Расходы на социально-культурную сферу в 2018 году, относительно первого чтения бюджета, увеличились на 107 млн руб. и составят почти 800 млн руб. или 46% от всех расходов.

В том числе, 446 млн руб. будут направлены на образование. Прибавка относительно первого чтения - 90 млн рублей. На культуру будет направлено 239 млн руб., здесь снижение выделенных средств в сумме 6,5 млн рублей. На социальную политику запланировано 47,5 млн руб., а на физкультуру - 66 млн рублей.

На общегосударственные нужды в 2018 г. будет направлено 364 млн руб. - прибавка относительно первого варианта бюджета в 32 млн рублей. Статья "национальная экономика" получила 473 млн руб. (+24 млн руб.), ЖКХ - 263 млн руб. (+1,3 млн руб.).

На содержание органов местного самоуправления всех структурных подразделений Сызрани выделяется 202 млн руб., что на 15% меньше, чем в 2017 г. На обслуживание муниципального долга планируется направить 16 млн руб., что меньше первоначальных планов на 2 млн рублей.