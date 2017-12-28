Генерал Рустам Мурадов получил награду из рук Владимира Путина

В четверг, 28 декабря, в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды участникам антитеррористической кампании в Сирии. Новому командующему 2-й общевойсковой армией генералу Мурадову вручена Золотая звезда Героя России. С начала декабря он командует армией, дислоцированной в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях и Республике Удмуртия.
Генерал-майор Рустам Мурадов окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел все командные должности от командира взвода до начальника штаба - заместителя командующего общевойсковой армией. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации - орденом "За военные заслуги".
Предыдущему командующему 2-й армией, а ныне заместителю начальника Генштаба ВС РФ генералу Геннадию Жидко 28 декабря тоже вручена Золотая звезда Героя России.
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