Александр Нефедов: "Особое внимание в праздничные дни уделим пожарной, антитеррористической и общественной безопасности"

В среду, 27 декабря, врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александр Нефедов провел совещание в режиме видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности граждан, надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических организаций, объектов дорожного хозяйства Самарской области в предстоящие праздничные и выходные дни.

Открывая совещание, Александр Нефедов сказал: "Несмотря на праздники и выходные, готовность аварийных бригад, оперативных и диспетчерских служб, дорожников должна быть полной! Необходимо осуществлять постоянный мониторинг обстановки, чтобы при необходимости принять меры по предотвращению аварий, а в случае их возникновения - по устранению последствий. Экстренные и аварийные службы должны реагировать на все внештатные ситуации оперативно и своевременно. Особое внимание в дни новогодних и рождественских каникул уделим обеспечению пожарной, антитеррористической и общественной безопасности".

По прогнозу специалистов Приволжского УГМС, с 31.12 по 2.01. ожидаются осадки в виде мокрого снега, мороси. Ветер южный и юго-восточный не более 12 м/с. Температура воздуха в дневные часы от +3°С до -5°С (31.12 до -7°С), ночью от +3°С до -5°С (31.12 до -10°С).

Как подчеркнул начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов, ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, на сайте ведомства размещаются актуальный прогноз и предупреждения о возможных ухудшениях погодных условий. Также эта информация направляется в органы власти и МЧС по Самарской области.

Поскольку, как показывает статистика прошлых лет, в дни новогодних и рождественских каникул возрастает количество пожаров и происшествий, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов попросил глав муниципальных образований уделить пристальное внимание многодетным семьям, одиноко проживающим гражданам старшего возраста, людям, находящимся в учреждениях с круглосуточным пребыванием, и социально неблагополучным семьям. На этот период главам предложено принять дополнительные меры пожарной безопасности.

На всех массовых мероприятиях будут организованы дежурства экстренных служб.

По информации врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, с 20 декабря 2017 года по 9 января 2018 года в учреждениях культуры Самарской области пройдет более 3 тыс. новогодних театрализованных представлений с участием 360 тыс. детей. Более 460 тысяч дошколят и школьников региона примут участие в праздничных мероприятиях, организованных в образовательных учреждениях.

Александр Нефедов поручил руководителям и ответственным лицам на местах уделить особое внимание организованным и самостоятельным поездкам детских групп на массовые мероприятия, в том числе экскурсионные и спортивные, обеспечив их безопасность и контроль за передвижением.

В организациях жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса сформированы аварийные бригады, создан запас необходимого оборудования и материалов, организовано круглосуточное дежурство ответственных специалистов. Ежедневно дежурно-диспетчерские службы, администрации городов и районов будут докладывать оперативную информацию в правительство Самарской области.

В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования Самарской области организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона и в подрядных организациях, осуществляющих текущее содержание автодорог.

Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (846) 268-41-41, 268-99-03.

Для содержания дорог ГКП СО "АСАДО" подготовлено 643 единицы техники, из них 182 единицы - тяжелые трактора. В полном объеме заготовлены противогололедные материалы, 120 тыс. т песко-соляной смеси и 33 тыс. т чистой технической соли.

Для принятия оперативных решений по текущей дорожной обстановке в случае возникновения ДТП и ЧП на дорогах организованы взаимодействие, обмен информацией министерства с областными управлениями ГИБДД и МЧС.

В связи с праздничными и выходными днями меняется график предоставления социальных выплат. С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года жителям региона должно быть перечислено семь социальных выплат.

Одна из них (инвалидам боевых действий и членам семей погибших участников боевых действий) министерством социальной и демографической политики Самарской области уже проведена. Остальные будут предоставляться через отделения почтовой связи: с 3 января - в сельских, с 5 января - в городских (в том числе в Самаре и центрах муниципальных районов).

Это касается следующих выплат: ЕДВ ветеранам ВОВ, труженикам тыла; выплаты ветеранам труда Самарской области; денежные выплаты на проезд пенсионерам; доплаты к пенсиям лицам, ставшими круглыми сиротами в годы ВОВ; компенсация расходов на уплату взносов на капремонт; компенсация расходов на уплату жилого помещения. Получателями данных выплат являются более 123 тыс. жителей региона.