При реставрации усадьбы Курлиных и училища им. Шаталова выявлены нарушения на 15,3 млн рублей

При реставрации усадьбы Курлиных и Самарского музыкального училища им. Шаталова выявлены нарушения на 15,3 млн рублей. Об этом сообщила врио руководителя управления по контролю в сфере закупок Самарской области Наталья Ульченко.

По ее словам, нарушения были связаны с ненадлежащим формированием стоимости контракта: туда включили НДС, затраты на строительный контроль и авторский надзор, причем последний был уже выполнен в рамках предыдущего контракта. Отдельная тема - это некачественные работы, когда уникальные подоконники и элементы реставрации заменялись обычными материалами или просто складировались ненадлежащим образом. Также был выявлен факт аффилированности: при реставрации училища им. Шаталова директором подрядчика и субподрядной организации выступало одно и то же лицо.

"После выявления нарушений при реставрации усадьбы Курлиных с подрядчика ООО "ПСК Волга" начали взыскивать неправомерно потраченные средства, плюс по нашему требованию продлили гарантийные сроки по контрактам для устранения некачественно выполненных работ. С училищем им. Шаталова ситуация складывается иная, - обратила внимание собравшихся Наталья Ульченко. - Мы чувствуем противодействие со стороны заказчика: вместо того, чтобы принимать меры по возврату денег и выполнению работ, администрация музучилища пытается защищать свои интересы. Информация о выявленных нарушениях уже передана в прокуратуру".

Всего же по итогам девяти месяцев работы управления по контролю в сфере закупок Самарской области, были выявлены нарушения в торгах на общую сумму 156 млн руб., 30-40% из них уже вернулись в казну.

По словам Натальи Ульченко, наиболее эффективное сотрудничество у контрольных органов сложилось с Общероссийским народным фронтом, проверки которого в рамках проекта "За честные закупки" неоднократно становились поводами для масштабных разбирательств, проверка реставрации усадьбы Курлиных и училища Шаталова - один из подобных примеров.