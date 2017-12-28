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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Поставщиков молочки в лечебные и детские учреждения обяжут делать экспертизу продукции за свой счет

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области приняли меры по итогам проверки жалобы Ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции.

"Выяснилось, что фальсификат в лечебные и детские образовательные учреждения поставляется чаще, чем масло натуральное, - пояснила Наталья Ульченко. - В ходе работы по этому вопросу мы привлекали специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора, проводили экспертизы и в итоге вынесли проблему в несколько иную плоскость. Уже разработан и согласован типовой контракт, обязывающий исполнителя раз в квартал делать экспертизу продукции за свой счет с привлечением аккредитованных лабораторий".

Тем временем в Самарской области ведется проверка на наличие картельного заговора. Об этом сообщили представители Общественного народного фронта.

По данным ОНФ, на счету их активистов уже есть раскрытие двух серьезных картельных сговоров на общую сумму более 600 млн рублей. Вот только подобная работа занимает долгий срок. К примеру, делом о сговоре между фирмами ООО "Фарм СКД" и ОАО "Новофарм" ОНФ занимался с марта 2015 г. и только 12 декабря 2016 г. ФАС России подтвердила, что эти две фирмы - участницы картельного сговора. Начались судебные тяжбы, и лишь на прошлой неделе ФАС наложила штраф почти 91 млн руб. на эти организации.

"Мы также сейчас готовим аналитику по картелям с питанием в регионе, и если наши опасения подтвердятся, то мы не ограничимся обращением в ФАС, а будем настаивать на включении уличенных в сговоре компаний в реестр недобросовестных", - пообещал член Самарского регионального штаба ОНФ и координатор проекта "За честные закупки" в Самарской области Вадим Нуждин.

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