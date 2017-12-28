АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ остановят производства на зимние каникулы

Зимние каникулы на АвтоВАЗе продлятся с 29 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. включительно, сообщили в пресс-центре предприятия.
Как пояснили на заводе, новогодние каникулы не накладываются на корпоративный отпуск, который в этом году предоставлялся заводчанам дважды - весной и летом.
Напомним, на ряде производств АвтоВАЗа новогодние каникулы были объявлены досрочно. В настоящее время на предприятии интенсивно ведутся работы по переносу производства лифтбека Lada Granta из Ижевска. С 2018 года машину будут выпускать в Тольятти.
На заводе GM-АвтоВАЗ, в соответствии с производственным графиком, зимний корпоративный отпуск пройдет с 29 декабря по 8 января, сообщил сайт предприятия.
В период плановой остановки конвейера будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования.
С 9 января 2018 г. оба автосборочных предприятия возобновят работу.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.