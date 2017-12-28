АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ остановят производства на зимние каникулы

Зимние каникулы на АвтоВАЗе продлятся с 29 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. включительно, сообщили в пресс-центре предприятия.

Как пояснили на заводе, новогодние каникулы не накладываются на корпоративный отпуск, который в этом году предоставлялся заводчанам дважды - весной и летом.

Напомним, на ряде производств АвтоВАЗа новогодние каникулы были объявлены досрочно. В настоящее время на предприятии интенсивно ведутся работы по переносу производства лифтбека Lada Granta из Ижевска. С 2018 года машину будут выпускать в Тольятти.

На заводе GM-АвтоВАЗ, в соответствии с производственным графиком, зимний корпоративный отпуск пройдет с 29 декабря по 8 января, сообщил сайт предприятия.

В период плановой остановки конвейера будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования.

С 9 января 2018 г. оба автосборочных предприятия возобновят работу.